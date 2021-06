WOB-expert Roger Vleugels draait door: vergelijkt FVD, PVV, JA21 en GvH met mensenrechtenschenders VVD en CDA

Roger Vleugels maakt het vandaag wel heel bont op sociale media. De WOB-expert heeft namelijk het gore lef om rechtse partijen als FVD, PVV, JA21 en Groep van Haga te vergelijken met de Machiavelliaanse haatbaarden van VVD en CDA. Schandalig!

Dit is wel heel erg. WOB-expert Roger Vleugels, die af en toe echt wel zinnige dingen zegt over de walgelijkheid van CDA en VVD vergelijkt die twee verschrikkelijke partijen nu met FVD, PVV, Groep van Haga en JA21. Want, beweert Vleugels, al die partijen zouden de grondwet aan hun laars willen lappen.

De Nederlandse kiezer heeft partijen die de Grondwet niet respecteren in de Tweede Kamer een meerderheid gegeven: CDA, FvD, Haga, Ja21, PVV, SGP en VVD. Dat zegt weinig over die partijen maar wel alles over de kiezers. #TreurigLandje — Roger Vleugels (@RogerVleugels) June 14, 2021

Dit is serieus walgelijk. De manier waarop CDA en VVD onze grondwet veerkracht hebben is afgrijselijk. Misselijk makend. Echt heel erg. Als ik eraan denk krijg ik buikpijn.

Dat doen ze al jaren, maar nu met het Chinese coronavirus zijn ze echt helemaal doorgeslagen. Een avondklok, beperkingen aan het aantal mensen dat op visite zou kunnen komen, de achterlijke mondkapjesplicht, het vreselijke verplichte testen, de sluiting van scholen zodat kinderen niet of nauwelijks onderwijs kregen (ook een grondrecht!), de gedwongen sluiting van bedrijven! De lijst gaat door en door. Het ene grondrecht na het andere is afgeschaft. Door CDA en VVD.

En dan vergelijkt Vleugels die twee walgelijke partijen met partijen die onze rechten juist willen beschermen? Oké in minder en meerdere mate weliswaar – de PVV ging ook lange tijd te ver mee in het coronaverhaal. Maar toch.

Ziek makend.