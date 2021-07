D66-drammer In ’t Veld eist van Europese leiders om artikel 7 procedure te starten: ‘Orbán is Europees Kampioen homofobie en transfobie’

Volgens D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld is Hongarije uit de EU gooien geen goede oplossing, liever ziet zij dat ‘kritische’ Europese leiders kleur bekennen en een artikel 7 procedure in werking stellen. Dit zou een schorsing betekenen van Hongarije, waardoor ze het stemrecht binnen de EU verliezen. Als het aan de D66-politica ligt wil zij gaan bepalen welke waarden er moeten gaan gelden in Hongarije.

D66-drammers zijn over het algemeen enorme waardenrelativisten, keer op keer spreken ze migratie-kritische partijen aan op het feit dat culturen en de bijbehorende normen en waarden niet met elkaar te vergelijken zijn én dat we niet zo maar bepaalde zaken van ze kunnen eisen. Maar in Europees verband, en met name met een focus op Polen en Hongarije, wil vooral D66-Europarlementariër In ’t Veld zo snel mogelijk alle Hongaarse waarden in de ban doen.

Vandaag pleitte de politica ervoor om niet te streven naar een EU zónder Hongarije, maar een Hongarije zonder zeggenschap binnen de Unie. Politieke leiders hebben de zogeheten anti-homo wet van Orbán afgekeurd, maar het blijft bij woorden. De politica wil geen mooie woorden, maar daden. Een artikel 7 procedure moet er dan ook zo snel mogelijk komen, wat de D66’er betreft.

Met zijn anti-LHBTIQ-wet is Orbán Europees kampioen homofobie en transfobie. Z’n collega-regeringsleiders uiten hun onvrede, maar zetten die woorden niet om in daden. Het is tijd om daar verandering in te brengen. pic.twitter.com/rmfpRA36I1 — Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) July 7, 2021

Opnieuw wordt Orbán bewust in de anti-homo-hoek geplaatst In ’t Veld door hem de “Europees Kampioen homofobie en transfobie” te noemen. De afgelopen weken probeert men van alle kanten de wetgeving, die voor een verbod op seksuele propaganda op scholen pleit, als een wet neer te zetten die het homo-zijn zou verbieden.

Ondertussen vertegenwoordigt In ’t Veld de radicale tak van de eurofielen: alleen de Europese waarden, niet de klassieke Westerse waarden maar waarden bedacht door Brusselse bobo’s, zijn legitiem binnen de EU. Nationale waarden en normen, of zelfs sentimenten, zijn fout in de ogen van de politica. Ondertussen blijven dit soort politici wegkijken van de intolerante waarden van mensen die met de ‘wir schaffen das‘-blunder zijn binnengehaald. De EU-fanaten kunnen blijven blaffen en schuimbekken, want Orbán en consorten kan het vrij weinig schelen op dit moment.