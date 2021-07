Hoogleraar staatsrecht pakt Tweede Kamer aan: ‘Ze doen niet genoeg aan grensoverschrijdend gedrag’

Hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’eert vindt het niet goed dat de Tweede Kamer weinig tot niets doet tegen grensoverschrijdend gedrag van Kamerleden. Dat is, zegt de Kamer, aan de fracties zelf. Bovend’eert vindt dat niet kunnen. Want Woke gaat boven alles, ook boven het feit dat volksvertegenwoordigers geen werknemers zijn van de Kamer. Blijkbaar.

Volgens Bovend’eert leidt deze aanpak – of het gebrek eraan – vanuit de Kamer tot “willekeur.” Sommige fracties treden wel op tegen gevallen van “grensoverschrijdend gedrag,” maar “anderen doen helemaal niets. Het risico wat je daarbij loopt is dat ook het gezag van de Tweede Kamer en het vertrouwen in het instituut schade lijdt.”

“Daarom vind ik dat de Kamer echt zelf die verantwoordelijkheid moet nemen, en daar is ook alle reden voor. Want zoals gezegd Kamerleden vervullen een openbare functie in het Parlement, in de Kamer. De Kamer heeft al een gedragscode voor de leden,” namelijk voor verstrengeling. Dat moet vindt Bovend’eert uitgebreid worden met “grensoverschrijdend gedrag.”

Hoogleraar Staatsrecht Paul Bovend'eert is niet te spreken over de huidige aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de Tweede Kamer. In @denieuwsbv vertelt hij: 'De Kamer heeft een voorbeeldfunctie en zij moet optreden tegen degene die de voorbeeldfunctie schaden.' pic.twitter.com/GqQm18DNSk — NPO Radio 1 (@NPORadio1) July 8, 2021

Oké. Tijd om even in te grijpen. Natuurlijk is grensoverschrijdend gedrag heel vervelend. Maar wat deze hoogleraar voorstelt is a) belachelijk, b) gevaarlijk en c) in strijd met de functie van het presidium van de Tweede Kamer. Volksvertegenwoordigers zijn volksvertegenwoordigers. Ze zijn niet in dienst van de Tweede Kamer. Een presidium heeft niets over hen te zeggen.

Wie wel? De kiezer. Als er Tweede Kamerleden zijn die zich systematisch misdragen, dan moet dat in de openbaarheid komen zodat de kiezer de parlementariër in kwestie kan afstraffen – als de kiezer het een belangrijk issue vindt, tenminste, en niet bij zichzelf denkt, ‘het zal mij bommen.’

Als we doen wat Bovend’eert wil krijg je 100 procent zeker keiharde willekeur. Partijen die breken met het narratief van het partijkartel worden er dan steeds uitgelicht en hard aangepakt, terwijl partijen die keurig meelopen met de mainstream beschermd worden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Optreden tegen wangedrag? Ja. Maar dan wel door de kiezer, en door niemand anders.