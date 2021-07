Minister Van Ark legt tijdelijk functie neer vanwege nekklachten

VVD’er Tamara van Ark legt haar functie als minister voor Medische Zorg tijdelijk neer. Op doktersadvies moet ze een tijdje rust nemen om van haar nekklachten af te komen. Gedurende de tijd dat ze afwezig is worden haar taken waargenomen door minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis.

De afgelopen tijd heb ik veel last van nekproblemen gehad. Op doktersadvies neem ik nu zes weken verplicht rust. Collega's @hugodejonge en @PaulBlokhuis nemen mijn portefeuille tot die tijd waar. Ik hoop in september genoeg hersteld te zijn om weer aan het werk te kunnen. — Tamara van Ark (@tamaravanark) July 28, 2021

Via Twitter liet ze weten dat ze hoopt in september weer helemaal hersteld te zijn. Van Ark is niet de eerste bestuurder die uitvalt in dit demissionaire kabinet. Drie maanden geleden legde staatssecretaris Bas van ’t Wout zijn functie voor ten minste drie maanden neer vanwege een burn-out.