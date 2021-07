Opiniestuk Wybren van Haga: ‘Wie in vreemde krijgsdienst treedt, verliest het Nederlanderschap. Stop terugkeer ISIS-vrouwen’

Kunt het nog voor u halen? Het verkiezingsdebat in aanloop naar de Provinciale Staten, waarbij premier Rutte in 2015 zei dat uitgereisde jihadisten beter kunnen sneuvelen. “Ik heb als premier de taak Nederland te beschermen en dat zal ik tot de laatste snik doen.”

Zes jaar later staan IS-vrouwen in de rij om terug te keren naar Nederland. Vrouwen die heel goed wisten waarom ze naar Syrië afreisden. Journalist Brenda Stoter doet al jarenlang onderzoek naar IS-vrouwen die naar het kalifaat gingen. Ze reisde zelf veel door het Midden-Oosten en bezocht vele vluchtelingenkampen. Ze kent veel verhalen achter de Nederlandse IS-vrouwen.

“Deze vrouwen zijn niet naïef.Ze wisten van de onthoofdingen, slavernij en verkrachtingen. Overwinningen van IS werden door de vrouwen gedeeld”, stelt Stoter die ook veel jezidi’s sprak. In 2014 en 2015 is deze bevolkingsgroep door IS aangevallen, vermoord of als slaven verkocht.

“Ik sprak veel jezidi’s die door IS-vrouwen zijn mishandeld, verkracht of als slaaf misbruikt. De jezidi’s noemden de IS-vrouwen barbaarser dan de IS-mannen.”

Nadat Ilham B. met een bliksemactie begin juni vanuit Syrië met een geheime missie naar Nederland werd gehaald, staan, na de ondergang van Islamitische Staat, meer van dat soort geradicaliseerde en getraumatiseerde vrouwen, te trappelen van ongeduld om naar ons land terug te keren. Dat terwijl de AIVD en de NCTV in een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer duidelijk hebben gesteld dat uiteizigers geen gevaar vormen voor de veiligheid, zolang zijn zich buiten Nederland bevinden. Er zijn geen mensenrechtenverdragen die ons verplichten om IS-vrouwen en kinderen te repatrieren, dus waarom zouden wij onze samenleving blootstellen aan mensen die terreur niet schuwen?

Regeringspartijen die onze samenleving tegen de terugkeer van terroristen had moeten beschermen, hebben nagelaten dit wettelijk goed te verankeren. Nu blijft het vooral bij holle retoriek. VVD-Kamerlid Ingrid Michon zei dat IS-vrouwen wat haar betreft „in die zandbak daar kunnen blijven.” „Dit zijn vrouwen die hun middelvinger naar Nederland hebben opgestoken”, voegde CDA’er Anne Kuik daaraan toe. „Het gebied daar is nog onveilig, wat is er veranderd?

De grote vraag is of het alleen bij stoere taal blijft of dat die partijen het donderdag – ook juridisch – helpen regelen als mijn fractie een motie zal indienen van de volgende strekking: ‘wie in vreemde krijgsdienst treedt, verliest zijn Nederlanderschap, ook als dat betekent dat deze mensen stateloos worden’. Want als iemand uit Nederland vertrekt om in vreemde krijgsdienst te treden en daarbij meehelpt een terroristische oorlog te voeren, dan moet zonneklaar zijn dat hij of zij het Nederlanderschap zal verliezen en niets meer in ons land te zoeken heeft.

Wybren van Haga is lid van de Tweede Kamer.