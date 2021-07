Video! VVD transformeert in een havik: Nederlandse ISIS-gangers moeten het Nederlandschap verliezen

Het is ongelooflijk om te zien, maar blijkbaar gebeurt het toch echt. Want gisteren bij het Tweede Kamerdebat over het terughalen van ISIS-vrouwen naar Nederland transformeerde de VVD opeens in een havik. Want, liet de partij weten bij monde van Kamerlid en woordvoerder Ingrid Michon, zij willen het Nederlanderschap wordt afgepakt van mensen die naar ISIS-gebieden zijn afgereisd – ook ná berechting.

VVD-Kamerlid Ingrid Michon deed gisteren het woord voor haar partij bij het debat over de Syriëgangers – en het terughalen van deze tikkende tijdbommen naar Nederland. Wat zij daar zei schokte vriend en vijand. Want, liet ze weten, de VVD is er voorstander van dat ISIS-terroristen hun Nederlanderschap verliezen.

Wybren van Haga (Groep Van Haga) snelde op dat moment naar de interruptiemicrofoon. Hij en Caroline van der Plas (BBB) hadden namelijk een motie gepland over precies dit onderwerp. Maar, zei hij, daarbij gaan zij óók zo ver dat Syriëgangers het Nederlanderschap óók verliezen als dit ze stateloos maakt.

“Alleen dat Nederlanderschap afnemen dat stuit vaak op het feit dat je mensen niet stateloos mag maken,” aldus Van Haga. “Dit lijken toch conflicterende zaken. Dus ik ben benieuwd of de VVD dan ook bereid is om die stateloosheid, die via dat VN-verdrag uit 1954 dan is geregeld, of dat prevaleert, of dat de bescherming van Nederland prevaleert?”

En toen zei Michon iets dat toch wel verbaasde, aangezien de VVD deel uitmaakt van de regeringscoalitie die ISIS-vrouwen terughaalt naar Nederland, en die dat blijkbaar volkomen normaal vindt.

“De heer van Haga heeft gelijk,” zei Michon. “Dat afnemen van Nederlanderschap geldt nu alleen voor diegenen met een dubbele nationaliteit. En mijn fractie is voorstander van om dat ook mogelijk te maken met mensen die alleen het Nederlanderschap hebben, dat klopt.”

Mensen die uitreizen naar IS-gebieden moeten hun Nederlanderschap kwijtraken.

Zelfs als dat betekent dat deze mensen stateloos worden.

Gelukkig is de @VVD het hiermee eens en zullen zij voor de motie stemmen die ik samen met @lientje1967 heb ingediend.@ingridmichon pic.twitter.com/5FF9vIG80T — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) July 2, 2021

Van Haga heeft hier dus samen met Van der Plas een motie over ingediend. De laatste presenteerde de motie in haar spreektijd:

Uitreizigers naar IS-gebieden moeten hun Nederlanderschap kwijtraken, ook als ze geen dubbele nationaliteit hebben.

Dan worden ze maar stateloos.

Daarom deze motie samen met Caroline van der Plas! @lientje1967#ISvrouwen #terroristen pic.twitter.com/fUv4l8Mcrq — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) July 2, 2021

Zo, zo, nou, nou. Dit standpunt van de VVD – niet in verkiezingstijd! – is wel héél schokkend. Nog even en de VVD wordt nog eens een echte rechtse partij.

Haha, oké, oké, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar de gedáchte!