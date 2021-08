Zelf gellak aanbrengen is natuurlijk ideaal. In plaats van dat je elke zoveel week naar de nagelstyliste gaat, doe je het gewoon lekker zelf. Het enige wat je hoeft te doen is gellak kopen en het zelf aanbrengen. Dat bespaart je ontzettend veel geld, alleen moet je het dan wel goed doen. Het is natuurlijk zonde (en super frustrerend) als jij lang je best hebt gedaan om gellak aan te brengen en het de volgende dag alweer afbreekt. Daarom lees je hier de 5 meest voorkomende fouten bij het aanbrengen van gellak en hoe je ze voorkomt!

Fout 1: Geen base gebruiken of te lang laten uitharden

Als je zelf gellak wilt aanbrengen moet je de juiste gellak kopen. De meeste mensen die beginnen met gellak, kopen een handige set. Hierin zit alles wat je nodig hebt: de base, de topcoat, lamp, kleurtjes etc. De eerste laag die je aanbrengt op je nagels, is de base. Dit dient als “basis” voor jouw nagels. Zo blijven de laagjes die er boven opkomen beter zitten. De base lak je op jouw nagels en hard je vervolgens uit onder de lamp. Een veel gemaakte fout hierbij is dat mensen de base te lang laten uitharden onder de lamp. Elke base is verschillend en heeft een andere tijd nodig om uit te harden. Ook zijn er verschillende soorten lampen, waar uiteraard ook rekening mee moet worden gehouden.

Hoe voorkom je deze fout? Kijk op de gebruiksaanwijzing of op internet hoe lang de base moet uitharden. De base van bijvoorbeeld Yinger Cosmetics moet 60 seconden drogen onder en LED lamp. Als je hebt gevonden hoe lang jouw base bij welke lamp moet uitharden, is het belangrijk dat jij je hieraan houdt.

Fout 2: Gel te dik aangebracht

Het is belangrijk dat je base, kleur en topcoat niet te dik aanbrengt. Dit kan er voor zorgen dat jouw gellak een stuk sneller loslaat dan normaal. Werk daarom met dunne laagjes. Is het niet dekkend genoeg? Gebruik liever drie dunne laagjes dan 2 dikke.

Fout 3: Niet geseald

Als je de nagellak niet sealt, gaat hij aan de voorkant loslaten. Zorg dat je de gehele nagel meeneemt en dat je ook een beetje onder de nagel gaat. Doe dit alleen niet te dik en te veel. Een klein beetje is al genoeg.

Fout 4: In contact komen met water

Wanneer binnen één uur jouw net gelakte nagels in contact is geweest met water, zal de lak er zeker sneller afgaan. Bedenk daarom voor je bezig gaat met lakken wat je verder die dag gaat doen. Zorg dat je nagels minstens 1 uur na het lakken droog blijven.

Fout 5: Niet ontvetten

Ontvetten is heel belangrijk voordat je daadwerkelijk gaat lakken. Als je niet ontvet, blijft de gellak niet goed hechten op jouw nagels. Het blijft veel beter zitten als je jouw nagels van te voren goed ontvet. Dit doe je door bijvoorbeeld doekjes of een prep van Yinger Cosmetics te gebruiken.