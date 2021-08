8x leuke online spelletjes op een rij

Ben jij iemand die dol is op spelletjes? Of je nu tegen vrienden, familie of een computer speelt: jij wilt altijd winnen. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om bijvoorbeeld fysieke kaartspellen of bordspellen te gaan doen, maar tegenwoordig heb je ook heel veel online spelletjes die leuk zijn om te doen. En hier zit een groot voordeel aan, want online spelletjes kun je vaak ook alleen spelen. Benieuwd naar leuke online spelletjes? Wij geven je wat goede tips in dit artikel!

Wordfeud

Dit online spel kan uiteraard niet in dit rijtje ontbreken. Je hebt er dan ook ongetwijfeld wel eens van gehoord: Wordfeud. Dit is een puzzelspel waarbij je aan de hand van jouw creativiteit woorden moet verzinnen waar je de meeste punten mee kan scoren. Je kunt Wordfeud tegen willekeurige tegenstanders spelen, maar het is ook mogelijk om je vrienden, familie of kennissen hiervoor uit te nodigen.

Uno

Het is een enorm geliefd kaartspel: Uno. Maar wist jij dat je dit kaartspel ook gewoon gemakkelijk online kunt spelen? Voor een potje Uno hoef je dus niet meer je vrienden op te trommelen om ergens in huis Uno te gaan spelen, want het kan gewoon lekker simpel online. Het spel is gratis te spelen op bijvoorbeeld je tablet of telefoon. Ook is er een chatfunctie, waardoor je nog in contact kunt komen met de mensen met wie je speelt.

Trivia Crack

Beschik jij over veel kennis en wil je laten zien dat je de beste bent? Dan is het spel Trivia Crack echt iets voor jou. Dit is namelijk een spel waarbij jouw kennis getest kan worden. Deze kennis heeft te maken met bijvoorbeeld categorieën als sport, amusement, wetenschap, geschiedenis, aardrijkskunde of kunst. Het leuke aan dit spel is dat je tegen je vrienden, familie of kennissen kunt spelen. Wie de meeste vragen goed beantwoordt, wint het spel. Dit spel is niet alleen enorm leuk om te spelen, ook zal je veel nieuwe kennis vergaren. En dat is natuurlijk mooi meegenomen!

Online Casino

Wat tegenwoordig ook steeds populairder wordt, is online casino. Als je kiest voor online casino, kun je meerdere spellen spelen. Denk bijvoorbeeld eens aan het spelen van roulette of blackjack. Bij online casino is het de bedoeling dat je geld inzet. Win je het spel? Dan kun je een bepaald bedrag winnen. Deze bedragen kunnen flink gaan oplopen. Wel is het natuurlijk ook zo dat je ook kunt verliezen, dus houd hier rekening mee. Als je net begint aan online casino, kan het daarom ook handig zijn om met kleine bedragen te beginnen. Als het goed gaat, kun je in een later stadium altijd nog meer geld inzetten als je dit wilt.

Rummikub

Deze klassieker kan natuurlijk absoluut niet ontbreken in dit rijtje: Rummikub. Je kunt Rummikub fysiek spelen, maar het is ook mogelijk om dit spel online te doen. Dat betekent dat je Rummikub kunt spelen wanneer je maar wilt. Je kunt spelen tegen willekeurige tegenstanders, maar het is ook mogelijk om tegen vrienden, familie of kennissen te spelen.

De Slimste Mens

Het tv-programma is enorm populair: De Slimste Mens. Ben jij een liefhebber van dit quizprogramma en roep jij altijd de juiste antwoorden richting jouw tv? Dan is er goed nieuws, want er is ook een De Slimste Mens app. Dit spel heeft hetzelfde principe als het tv-programma. Je speelt dezelfde rondes en jouw kennis wordt enorm getest. Laat jij zien dat jij de beste in het spel bent en versla jij al jouw tegenstanders?

Monopoly

Hoe kan het ook anders: ook van het bekende Monopoly is een online spel gemaakt. Dat betekent dat jij jouw potjes Monopoly gewoon gemakkelijk via jouw mobiel of tablet kunt gaan spelen. Het principe is geheel hetzelfde als bij het bordspel, dus daar is waarschijnlijk geen verdere uitleg meer voor nodig. Als jij een echte monopoly liefhebber bent is het in ieder geval zeker een aanrader om dit spel te downloaden.

Draw Something

Een populair online spelletje dat ook leuk is om te doen, is het spel Draw Something. Voor dit spel hoef je niet zoveel na te denken, want je kan hier juist jouw teken skills tevoorschijn halen. Het spel is heel simpel: je moet raden wat jouw tegenstander heeft getekend voor jou en andersom. Het is ook mogelijk om dit spel met meerdere mensen tegelijk te spelen. Trommel jouw vrienden of vriendinnen op en het tekenen kan beginnen.

Met bovenstaande online spelletjes ben jij de komende tijd wel weer even zoet. Het is dan ook zeker een aanrader om een of meerdere van deze online spellen uit te proberen als jij dol bent op het spelen van spelletjes. Je fanatisme zal bij deze spellen dan ook zeker van pas gaan komen, dus laat maar zien dat jij de allerbeste bent!