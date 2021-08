Alles wat je moet weten over webhosting

Wat weet jij momenteel al over webhosting? Webhosting wordt in verschillende varianten aangeboden en kent diverse toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen het gebruik van email hosting om los van diensten als Gmail en Outlook te kunnen mailen en webhosting voor een website. Daarbij is ook cloud opslag sterk in opkomst.

Het is een vorm van webhosting, daar je ook bij cloud opslag een stukje server huurt bij een externe partij. Cloud opslag stelt je in staat om bestanden extern te bewaren, wat je minder afhankelijk maakt van een fysieke harde schijf in je computer. Ook wordt cloud opslag gebruikt om applicaties te laten draaien. In dit artikel lees je er meer over.

Huren van ruimte op een server

In de basis komt het afnemen van webhosting neer op het huren van ruimte op een server. Hierbij heb je verschillende smaken. Een belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen webhosting op een shared server en webhosting op een virtual private server (VPS). In het eerste geval wordt de ruimte op een server gedeeld door verschillende partijen. Zij weten dit niet van elkaar, maar hebben wel een bepaalde afhankelijkheid. Als een partij X een website host op een server die ook door partij Y gebruikt wordt, dan kan een aanval op de website van partij X de prestaties van applicaties van partij Y beïnvloeden. Dit gebeurt niet bij een VPS, daar je de server in dit geval alleen gebruikt. Je bent niet afhankelijk van anderen.

VPS servers kun je zelf inrichten

Dat is niet het enige verschil tussen shared webhosting en een VPS. Denk ook aan het verschil in de mate waarin je een server naar eigen wens kunt configureren. De afhankelijkheid bij shared webhosting maakt dat je in dit geval niets van de instellingen van de server kunt bepalen. Bij een VPS is dit wel mogelijk! Je kunt aan de hand van bijvoorbeeld cPanel zelf voor de inrichting van de server zorgen. Ideaal, wanneer je de server wilt gebruiken om hier applicaties op te laten draaien.

Cloud opslag populair onder particulieren

Waar shared webhosting en een VPS voornamelijk worden afgenomen door zakelijke partijen, kiezen particulieren voor cloud opslag. Tegen een vast bedrag per maand, huren zij een stukje server. Deze cloud opslag kan gebruikt worden als online archief, voor bijvoorbeeld het bewaren van vakantiefoto’s en de administratie. Je kunt er ook dagelijks een back-up van je pc uploaden. Zo raak je nooit meer bestanden kwijt bij een crash van je systeem.