Beroepsdemonstrant Quinsy Gario gaat in beroep tegen royement door Sylvana Simons en haar partij BIJ1

Beroepsdemonstrant Quinsy Gario gaat in beroep tegen zijn royement bij de politieke partij BIJ1. Hij noemt de beschuldigingen van Sylvana Simons en haar club ongefundeerd. Daarom heeft BIJ 1 volgens Gario geen gegronde redenen om hem te royeren. Het radicaal-linkse BIJ1 smeet Gario uit de partij omdat hij voor “onveiligheid” zou hebben gezorgd.

In een bezwaarschrift dat in handen is van Trouw laat de door Sylvana Simons en haar partij verstoten Quinsy Gario weten dat het ‘signaalonderzoek’ naar het gedrag van Gario binnen BIJ1 onmogelijk kan dienen als aanleiding voor een royement.

Een dochteronderneming van het bureau die het conflict onderzocht, de Landelijke Klachtencommissie, schrijft op de website dat zo’n signaalonderzoek “geen onderzoek (…) gericht op waarheidsvinding en harde feiten“ is. Gario reageert daarop: “Het signaalonderzoek bevat simpelweg geen feiten over mijn gedrag of uitingen”.

De soap rondom het gedwongen vertrek van Gario en de veronderstelde “giftige partijcultuur” duurt dus nog wel een aantal radicale episodes voort.

