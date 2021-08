Bestel in enkele klikken je boekje online!

Boekjes zijn een goede manier om direct veel en professioneel informatie te geven aan potentiële klanten of partners. Ze hebben zoveel verschillende doelen. Je kunt ze gebruiken voor een jaarverslag, reclame, maar ook voor een catalogi.

Bij welke drukker bestel ik het best?

Boek drukken zonder zorgen? Dat kan bij Druk zo. De boekjes die je bij Druk zo kunt bestellen gaan van 8 tot 64 pagina’s. Daarbij zorgen zij voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Alles wordt tot in de details uitgewerkt. Als je een uitsteller bent, is Druk zo zeker een goede keuze voor jou! Zij zorgen ervoor dat alles zo snel als mogelijk geleverd wordt. Ze streven verder naar drukwerk dat goedkoper, makkelijker en sneller kan.

Het bestelproces

Bestellen is erg eenvoudig en zo gedaan. De eerste stap is om een keuze te maken voor het formaat van het boekje. Eens dit gebeurd is, kun je verder met door te geven hoeveel pagina’s je boekje moet hebben.

Verder wordt er gevraagd naar welke uitstraling je verkiest. Je hebt de keuze in glanzend, mat, gerecycleerd en beschrijfbaar. Wat je kiest, hangt af van je ontwerp en voorkeur. Wel wordt er aangeraden om voor een matte uitstraling te kiezen wanneer je veel tekst hebt. Kies voor een glanzende uitstraling wanneer je kaft vooral veel afbeeldingen heeft.

Hierna wordt er gevraagd welke papiersoort je aan de binnenkant wenst. Indien je niet voor de gerecycleerde uitstraling hebt gekozen, heb je de keuze in dun, standaard en medium papier. Vervolgens kun je de papiersoort voor de omslag kiezen. De keuzes die je krijgt hangen weer af van je vorige beslissingen. De keuzes die je meestal krijgt is medium en dik papier, maar ook de ‘selfcover’. Dit betekent dat de omslag hetzelfde is als het binnenwerk.

Denk goed na over welke uitstraling je aan je kaft wilt geven. Dit is het eerste wat mensen zien en hun prikkelt om meer te willen zien. Probeer de kaft zo aantrekkelijk mogelijk te maken, maar zeker niet te druk. Zorg voor overzicht en persoonlijkheid. Kijk wat je er zelf het leukste vindt uitzien.

Daarna kun je kiezen voor een extra afwerking van de omslag. Je boekje is bijna klaar! Nog even doorgeven hoeveel stuks je wilt en wanneer je ze het liefst ontvangt. In enkele stappen heb jij je eigen boekje besteld. Druk zo maakt alles voor jou in orde en zorgt voor de beste klantenservice.