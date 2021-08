Daten in een pandemie: eenzaamheid of toch succesvol?

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat we ons dit moment verkeren in een pandemie oftewel: COVID-19. De maatregelen komen op en aan, en de wereld om ons heen veranderd constant. Wat dit betekent voor de toekomst is onzeker maar, wat betekent dit eigenlijk voor het vormen van relaties? Is het überhaupt mogelijk om een relatie te starten in een pandemie of is dit vrijwel onmogelijk?

Daten

Door covid-19 ligt het daten voor veel mensen al een tijdje stil. Voor velen jammer aangezien het juist in deze tijd fijn is om een maatje aan je zijde te hebben. Er is namelijk weinig te doen en overal zijn maatregelen aan verbonden. Het online daten bleef helaas ook veelal bij online contact aangezien afspreken in de corona tijd niet erg makkelijk was. Hierdoor is de kans natuurlijk groot dat het contact verwaterd en jij alsnog eenzaam op je bank zit zonder partner.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een welbespraakt onderwerp in de coronatijd. Niet zo gek ook als je kijkt naar de cijfers omtrent eenzaamheid en de stijging hierin sinds de huidige pandemie. Vooral jongeren, die over het algemeen toch wat minder moeite hebben om een nieuwe vlam te vinden, hebben het zwaar in deze tijd. Door het constant, alleen-zijn of in quarantaine moeten ervaren zij depressieve klachten en komen zij in een vicieuze cirkel terecht van ‘down’ zijn. Gelukkig zijn er hierdoor meerdere tips gekomen om het daten in deze tijd te vergemakkelijken.

Succesvolle liefde

Niet getreurd, want ook jij hebt kans op een geslaagde relatie. Het enige wat je daarvoor moet doen is je charmes in de strijd gooien en wellicht de aandacht van de vrouwen naar je toe trekken. Zo vinden de meeste vrouwen het erg fijn als een man lekker ruikt. De sexy en mannelijke geur jean paul gaultier le male zal ervoor zorgen dat jij niet onopgemerkt zal blijven. Waar men veelal tegen aan loopt als het gaat om daten in de coronatijd is het plannen van iets leuks. Ondanks het feit dat de maatregelen steeds meer lijken te versoepelen, kan het een week later toch weer anders zijn. Hierdoor kunnen de maatregelen aardig roet in het eten gooien als het gaat om een geplande date. Zorg dus altijd voor een plan B. Wees daarnaast ook creatief in het daten. Zo kun je prima een wandeling maken op het moment dat een etentje niet mogelijk is. Daarnaast is een goede gesprekspartner, juist in deze tijd, enorm fijn om te hebben. Wees sociaal, heb aandacht voor de ander en luister naar hetgeen de ander vertelt. En onthoudt dit, je bent niet de enige die een maatje zoekt in deze tijd!