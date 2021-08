Eenvoudig extra geld verdienen? Dat doe je zo!

Ben jij al aan het werk bij een werkgever maar zou je graag nog wat extra willen bijverdienen? Dat is zeker mogelijk en zou natuurlijk mooi meegenomen zijn. Wat extra inkomen is tenslotte altijd handig. Maar hoe kun je dit dan realiseren? Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om wat extra geld te verdienen. Welke dingen dit zijn? Wij zetten het voor je op een rij.

Enquêtes invullen

Je gaat er dan wel geen maandinkomen uithalen, maar het kan je wel wat extra centjes opleveren: het invullen van enquêtes. Hier zijn tegenwoordig best wat mogelijkheden voor. Er zijn namelijk online meerdere websites te vinden waar je jezelf kunt inschrijven om enquêtes te ontvangen en hier dan geld mee te verdienen. Bedrijven willen vaak graag weten wat klanten van een bepaald iets vinden. Het kan daarom zijn dat zij jouw mening goed kunnen gebruiken. En daar staat dan een vergoeding tegenover. Per enquête verdien je niet heel veel, maar als je er een aantal op een dag doet kun je er toch een leuk centje mee verdienen. Als je nog wat tijd over hebt naast je huidige werk kan dit dus zeker een goede manier zijn om wat extra geld te verdienen.

Producten testen

Wat je ook zou kunnen doen om wat extra geld te verdienen, is het testen van producten. Er zijn namelijk genoeg productfabrikanten op zoek naar mensen die graag producten uitproberen. Op deze manier kunnen zij namelijk producten verbeteren. Als jij de producten test, krijg jij hier dan een vergoeding voor. Online kun je jezelf via bepaalde websites vaak inschrijven als je graag producttester wilt zijn. Wie weet kun je er wel een mooie vergoeding uithalen.

Bloggen

Ben jij goed in het schrijven van teksten? Dan is bloggen wellicht ook wel iets voor jou. Want wist je dat je met bloggen ook geld kunt verdienen? Je kunt geld verdienen met bloggen wanneer je in jouw artikelen gebruik maakt van affiliate linkjes. Je promoot op deze manier bijvoorbeeld een product of dienst van een ander bedrijf. Als een bezoeker van jouw website op dit affiliate linkje klikt en op deze website iets koopt, krijg jij een bepaalde commissie van het bedrag. Als jouw website veel bezoekers heeft kun je hier aardig wat geld mee gaan verdienen. Als het je leuk lijkt kan het dan ook zeker de moeite waard zijn om te proberen.

Maak een cursus

Ben jij ergens heel goed in en zou je anderen hier graag mee willen helpen? Dan kan het ook een goed idee zijn om een cursus te maken. Hier kun je bijvoorbeeld belangrijke tips delen, zodat anderen er echt iets aan hebben. De cursus kun je voor een bepaald bedrag verkopen. Een groot voordeel hiervan is dat wanneer het goed loopt, je hier aardig geld mee kunt verdienen. En je hoeft er verder ook geen tijd in te stoppen, want je hoeft de cursus maar één keer te maken!

Live casino

Ben jij goed in online spelletjes? Dan kan live casino ook een leuk idee zijn om eens te proberen. Denk bijvoorbeeld eens aan het spelen van poker of live blackjack. Niet alleen is het leuk om te doen, als het meezit kun je er ook flink wat aan gaan verdienen. Wel zitten er natuurlijk ook risico’s aan, want je kunt uiteraard ook verliezen. Begin daarom met kleine bedragen. Gaat het goed en kun je er wat mee verdienen? Dan kun je altijd later nog hogere bedragen inzetten.

Spullen verkopen

Heb jij veel spullen thuis waar je niets meer mee doet? En denk je anderen hier wel blij mee te maken? Dan kan het een goed idee zijn om deze spullen te gaan verkopen. Wie weet kun je hier namelijk nog een mooi bedrag mee ophalen. Of je nu kleding gaat verkopen op Vinted, een laptop op Marktplaats of wat boeken op Bol.com: het kan allemaal.

Beleggen

Waar je vaak ook extra geld mee kunt verdienen, is beleggen. Tegenwoordig kun je beleggen in veel verschillende soorten dingen. Het is belangrijk dat wanneer je hiervoor kiest, je jezelf goed inleest. Om er het meeste uit te kunnen halen, is het namelijk wel belangrijk dat je het beleggen goed begrijpt. Wat aan te raden is, is om zeker in de beginfase te beginnen met het inzetten van kleine bedragen. Doe het echt in stapjes en probeer echt in de eerste instantie te beleggen met geld dat je kunt missen.

Al met al zijn er dus best wat mogelijkheden om eenvoudig wat extra geld te verdienen. Extra geld naast je huidige inkomen is natuurlijk altijd mooi meegenomen, dus het kan zeker de moeite waard zijn om een of meerdere van deze opties te gaan proberen. Wie weet haal je er wel een mooi bedrag uit!