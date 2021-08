Femke Halsema heet Afghaanse vluchtelingen welkom in gebied dat populair is onder homorecreanten

Het Marinecomplex in Amsterdam-Kattenburg wordt een tijdelijke noodopvanglocatie voor Afghaanse vluchtelingen. Defensie stelt hiervoor een deel van het Marine Etablissement beschikbaar. Saillant detail: het Marinecomplex ligt gelegen in een gebied dat tegenwoordig erg populair is als homoontmoetingsplaats.

Alle woningnood ten goede: Amsterdam heeft nog genoeg plaats voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen. Burgemeester Femke Halsema heeft alleen vandaag al 240 Afghaanse vluchtelingen ondergebracht in het Marinecomplex op het Marineterrein in Amsterdam-Kattenburg, gelegen in het centrum van onze hoofdstad.

Nieuwe Amsterdammers

Terwijl burgemeester Femke Halsema vandaag stond te demonstreren tegen het toenemende anti-homogeweld, nam ze ook even de tijd om de Afghaanse vluchtelingen welkom te heten in voormalig Gay Capital Amsterdam: “Vanzelfsprekend wil Amsterdam een bijdrage leveren aan de opvang van mensen uit Afghanistan. […] We helpen graag en onderzoeken op dit moment wat we hieraan bij kunnen dragen.”

Dat laatste is wel in een stroomversnelling geraakt vandaag. Enkele uren later was Amsterdam al 240 nieuwe inwoners rijker. De vraag is alleen of burgemeester Halsema wel op de hoogte is van het feit dat het Marineterrein ook een populaire bestemming is onder homorecreanten. De eerste ontmoeting tussen de Afghaanse vluchtelingen en de Amsterdamse LHBTI-gemeenschap moet nog plaatsvinden. Als de Afghaanse nieuwkomers een verfrissende duik willen nemen rondom hun opvangadres, dan weten ze waar ze moeten zijn…

Het Marineterrein. Sinds 3 jaar een populairdere hotspot dan de rozentuin in het Vondelpark voor de Amsterdamse gayscene. Dat is verleden tijd. Well done Halsema. https://t.co/vxnCbcCW1B — Lars (@Lars_Zaandam) August 26, 2021

Ik stel een betere locatie voor: de grachtengordel of oud-zuid. Daar zitten de GL-kiezers. Hopen dat de Afghaanse vluchtelingen, al dan niet in Nederlandse dienst, net zo zijn als de hoogopgeleide Syriërs, waar we tot nog toe nog geen last van hebben gehad. — Lars (@Lars_Zaandam) August 26, 2021

