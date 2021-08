Hoe herstel ik een kras in mijn auto?

Een kras in je auto kan een ongelofelijke smet zijn op de uitstraling. Weg glans en meteen ook een flinke knauw in de doorverkoopwaarde. Het is een voorbeeld van hoe schade auto en bestuurder kan treffen. Gelukkig is het veelal mogelijk om krassen makkelijk en goedkoop weg te werken. Een auto bestaat steeds uit meerdere lagen. Bovenop de metaallaag bevindt er zich meestal nog een witte of grijze grondlak, waarop vervolgens een kleurlak en een blanke lak is aangebracht. Hoe diep de kras zit, is bepalend voor welke ingrepen er nodig zijn.

Lichte beschadigingen aan het lakwerk

Bij een lichte beschadiging, zoals een oppervlakkige kras, is enkel de blanke lak aangetast. Het belangrijkste doel van deze blanke lak is zorgen voor een mooie glans, hoewel het ook wat bescherming biedt aan de kleurlak. Daarom is het belangrijk om dit te herstellen. Dergelijke lichte beschadigingen zijn bovendien vaak heel eenvoudig zelf op te lossen. Hiervoor bestaan er namelijk speciale lakstiften waarmee je zelf de kras kan herstellen. Onder andere MoTip en uniQum hebben blankelakstiften die alom worden geprezen.

Je kan zelf eenvoudig nagaan of er sprake is van een oppervlakkige kras. Hiervoor wrijf je met je vinger en wat sop over de kras. Als de kras verdwijnt en langzaam terugkomt, is de lakschade oppervlakkig. Polijsten zal in dit geval volstaan.

Middeldiepe krassen in het lakwerk

Bij middeldiepe krassen zal niet alleen de blanke lak zijn aangetast, maar zal ook de kleurlak sterke schade hebben opgelopen. Hierbij is het metaal of de witte of grijze grondlak nog niet aangetast. Dergelijke herstellingen zijn al moeilijker om zelf te doen. Je hebt dan ook de unieke kleurcode nodig om te weten welke lak je precies nodig hebt. Op basis van deze kleurcode kan je vervolgens de kleurlak bestellen. Je brengt dan een primer in een dun laagje op de beschadiging aan, waarna je het laat drogen. Vervolgens breng je de kleurlak aan, laat je het opnieuw even drogen en breng je een tweede laag kleurlak aan. Opnieuw even laten drogen, een beschermende laag blanke lak aanbrengen en klaar.

Het probleem met kleurcodes is echter dat de kleur nooit exact dezelfde zal zijn. De kleur van je wagen is namelijk niet meer helemaal hetzelfde als toen die uit de fabriek rolde, onder meer onder invloed van de weersomstandigheden. Daarom zullen professionele carrosseriebedrijven als Wondercar de werkelijke kleur detecteren.

Diepe krassen in het lakwerk

De kras kan echter zo diep zitten dat naast de blanke lak en de kleurlak ook de grondlak is aangetast. Dan zie je een witte streep, een grijze streep of zelfs een metaalkleur. Het herstellen van dergelijke krassen is heel moeilijk om zelf te doen. Je moet de reparatieplek volledig opschuren, ontvetten, plamuren en opnieuw opschuren. Vervolgens breng je drie lagen grondverf aan, schuur je alles opnieuw op en breng je twee lagen gekleurde verf aan. Een nevellaag, twee lagen blanke lak en een laag uitspuitverdunner maken het af.

Autokrassen laten herstellen

De praktijk leert dat enige ervaring wenselijk is. Daarom is het aan te raden om een beroep te doen op een professional. In Nederland is Carglass een van de bekendste lakschadeherstellers, terwijl in België Wondercar van D’Ieteren veruit het bekendste voorbeeld is. Natuurlijk zijn er nog talloze andere schadeherstellers waarop je een beroep kan doen. Een professional beschermt het voertuig met bijvoorbeeld dekzeilen zodat alleen het te behandelen oppervlak nog zichtbaar is. Vervolgens schuurt men de krassen af en maakt men gebruik van een systeem dat de exacte kleur kan detecteren, waarna de herstelbehandeling wordt opgestart.

De prijs van zo’n herstelbehandeling is onder meer afhankelijk van de locatie van de krassen en de kleur van het voertuig. Sommige kleuren, zoals lichte kleuren en parelmoerkleuren, vergen namelijk een delicatere aanpak. Meestal zal dit zo’n 160 tot 500 euro (incl. btw) kosten. Mogelijk zal de autoverzekeraar de herstellingswerken vergoeden.