Hoe kun je je voorbereiden op je verhuizing? 

Ondanks de algemene perceptie hoeft het inpakken voor een verhuizing geen moeizame taak te zijn. Met de juiste planning en voorbereiding kan het inpakken van de goedkope verhuisdozen die je gekocht hebt een plezierig onderdeel van het verhuisproces worden. Een verhuizing zou dan ook een tijd van viering moeten zijn voor een nieuw hoofdstuk dat zich ontvouwt en geen bron van stress en bezorgdheid. Dit zal het geval zijn als je op tijd begint met verhuisdozen kopen, terwijl je ook zeker gebruik zult moeten maken van de onderstaande tips.

Adres wijzigen

Voordat je begint met inpakken, neem je een deel van je notitieboekje en noteer je alle essentiële hulpprogramma’s, organisaties en mensen met wie je mogelijk contact moet opnemen voordat je gaat verhuizen. Hierbij kun je onder meer denken aan magazines, maar ook aan de Belastingdienst. Dit is nodig omdat je je adres moet wijzigen bij dit soort bedrijven. Vergeet niet je dokters, tandartsen, scholen & kinderdagverblijven, enz. op de hoogte te stellen van je verhuizing voordat je vertrekt. De meeste professionals kunnen je doorverwijzen naar een nieuwe locatie in je nieuwe stad of dorp.

Verhuiskosten berekenen

Voordat je begint met je verhuisvoorbereiding, is het noodzakelijk om te berekenen wat je bereid bent te besteden aan je verhuizing om je te helpen je hieraan te houden. Of je nu professionele diensten wilt inhuren of zelf alles wilt verhuizen, er zijn veel kosten die je moet meerekenen. Alles komt met een prijskaartje en kan snel oplopen, tenzij goed gepland. Vergeet niet je bonnetjes te bewaren, want je hebt mogelijk recht op overheidssubsidies en verminderingen van de inkomstenbelasting. Door alle verhuiskosten te berekenen weet je wat het budget zal zijn, terwijl je mogelijk ook dingen kunt vinden waarop je kunt besparen.

Verhuisbedrijf inhuren

Het inschakelen van een professioneel verhuisbedrijf bespaart je veel tijd, werk en gedoe tijdens je verhuizing. Hierdoor kiezen veel mensen ervoor om daadwerkelijk deze specialisten in te huren, al zijn er ook altijd nog veel Nederlanders die juist de keuze maken om de verhuizing zelf uit te voeren. Alhoewel dit normaal gesproken goedkoper is, zorgt het vaak wel voor meer stress en drukte. Afhankelijk van de afstand die moet worden afgelegd en de hoeveelheid zware meubels of omvangrijke spullen die je moet verplaatsen, kan het dan ook een zeer slimme beslissing zijn om verhuizers in te huren.

Regel hulp

Als je er niet voor kiest om een verhuisbedrijf in te huren dan zul je dus de verhuizing zelf moeten uitvoeren. Toch kun je dit niet alleen. Je zult dus de hulp van vrienden en familie in moeten schakelen. Zelfs als je gebruik maakt van de diensten van een professioneel verhuisbedrijf, is het essentieel om vrienden beschikbaar te hebben op de dag van of de dagen voorafgaand aan de verhuizing. Alhoewel je hulptroepen dan minder hoeven te doen, spelen ze alsnog een belangrijkste rol. Zo kunnen ze helpen bij het inpakken van je spullen, maar ook bij het gereedmaken van je nieuwe woning.