Bureaucratisch kabinet zal ‘alles in het werk stellen’ om ook Afghaanse chauffeurs, koks en beveiligers terug te halen

Het bureaucratische demissionaire kabinet zegt tegen de Tweede Kamer ‘alles in het werk stellen’ om niet alleen tolken maar ook Afghaanse chauffeurs, koks en beveiligers.terug te halen naar Nederland.



De Tweede Kamer drong er zéér terecht op aan dat het kabinet niet alleen ruimhartig moest zijn ten opzichte van Afghaanse tolken die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt, maar ook richting chauffeurs, koks en beveiligers. Ook moet het kabinet zich volgens de Kamer inspannen voor (fixers van) journalisten en mensen die aan Nederlandse ontwikkelingsprojecten hebben meegewerkt, meldt de NOS.

Demissionair ministers Kaag (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) en demissionair staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) waren er wel als de kippen bij om te zeggen dat er geen garanties konden worden gegeven.

Ook schuiven Kaag en Bijleveld de schuld voor het trage reageren op de situatie af op de gevallen Afghaanse regering. Die zouden steeds het bezit van een Afghaans paspoort hebben geëist, waardoor het de evacuatie bemoeilijkte. Je vraagt je dan af hoe het toch kan dat het sommige andere landen wél op tijd is gelukt om Afghanen te evacueren. Had Nederland net pech met de mensen die ons hebben geholpen? Wat een slap excuus.

Morgen wil het kabinet een luchtbrug vormen om de mensen terug te halen. En daarmee hebben ze wellicht enigszins geluk, want de Taliban lijkt vooralsnog niemand die wil vluchten een strobreed in de weg te leggen. Mensen die toch het vliegveld in Kaboel weer willen verlaten, krijgen echter te maken met checkpoints van de Taliban.

En vanwege die onzekerheid grijpen de incompetente kabinetsdames ook dit aan om zichzelf alvast nog verder in de dekken. Kaag heeft namelijk gezegd dat Nederland niet zonder Amerikaanse hulp kan, vanwege de benodigde “air cover” die alleen zij zouden kunnen regelen. Daarnaast zou het kabinet ook van de Verenigde Staten afhankelijk zijn voor contacten met de Taliban. Is er überhaupt iets wat we zélf nog kunnen?