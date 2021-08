ChristenUnie dreigt uit formatieproces te stappen, Segers: ‘Gisteren gelezen dat wij ongewenst zijn’

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie dreigt om uit het formatieproces te stappen. Hij ziet er weinig heil in om mee te doen aan de formatie van een nieuw kabinet, als D66 hem en zijn partij af blijven wijzen.

Het formatieproces gaat al zo traag als maar kan en dan kreeg de ChristenUnie gisteravond ook nog eens opnieuw te horen dat ze wat D66-leider Sigrid Kaag ongewenst zijn. Ja, dan houdt het een keer op natuurlijk!

Segers lijkt hiermee de weg vrij te maken voor een kabinet bestaande uit VVD, D66, CDA, GroenLinks en de PvdA. Dat deelname van de ChristenUnie in het kabinet wat D66 niet wenselijk is, wisten we vanaf het begin namelijk al. Kaag wilde, en wil nog steeds, een zo progressief mogelijk kabinet. Om tegenwicht te bieden tegen die eisen wilde de VVD natuurlijk een partner op rechts, maar kennelijk heeft niemand Segers kunnen overtuigen om aan zo’n kabinetsformatie mee te werken.

CDA-leider Wopke Hoekstra, die met praktisch iedere wind meewaait zolang het maar macht oplevert, zet het idee van een kabinet met GroenLinks en de PvdA verder kracht bij. Over het ‘startdocument’ van D66 en VVD zei hij: “Er zitten zeker dingen in die me aanspreken, er zitten ook dingen in die me niet aanspreken”, zegt hij tegen het AD. Erg verhelderend…

Nu de VVD praktisch geen alternatief heeft, en er toch ooit een kabinet zal moeten komen, lijkt het duidelijk te zijn waar het heen gaat. De partij van Mark Rutte heeft zelf sowieso ook groene doelen en heeft vrij weinig te vrezen van een paar kleine linkse partijtjes die keihard zijn afgestraft bij de afgelopen verkiezingen. Dat betekent ook meteen dat zij waarschijnlijk niet zoveel in de melk te brokkelen hebben als ze meedoen, tenzij Kaag zich sterk maakt voor meer invloed vanuit die partijen. Maar als ze een beetje intelligent is, en dat is ze op dit vlak zeker, dan houdt ze de teugels strak.

Zodra de ChristenUnie definitief uit beeld is moeten de resterende partijen alleen nog even kijken hoe ze het precies aan de burger gaan verkopen dat er twee grote verliezers mee gaan doen aan het nieuwe kabinet. Daar zit voor Rutte nog wel een pijnpuntje, want voor de beeldvorming is het dan Kaag die eigenlijk de touwtjes in handen lijkt te hebben.