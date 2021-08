En ja hoor… Defensie: ‘Militair vliegtuig voor evacuatie van personeel Afghanistan is vertraagd’

Wat iedereen al zag aankomen is nu daadwerkelijk realiteit geworden: De evacuatie uit Afghanistan wordt een groot fiasco. Het eerste militaire vliegtuig dat mensen uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel zou moeten evacueren, is vertraagd vanwege ‘lokale omstandigheden’, aldus het ministerie van Defensie.

Door het lanterfanten van ons eigen demissionaire kabinet kleeft er nu mogelijk bloed aan hun handen. Het eerste militaire vliegtuig bedoeld voor de evacuatie van personeel in Afghanistan, kan “tot nader order” niet landen in Kaboel.

Het militair vliegtuig voor evacuatie uit Kabul is vertraagd tot nader order. Dit heeft te maken met de lokale omstandigheden bij Kabul Airport. — Ministerie van Defensie (@Defensie) August 16, 2021

Op het moment dat onze demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld een tweet de wereld in stuurde om het begin van de evacuatie aan te kondigen, ging het al mis. Rond dezelfde tijd werd duidelijk dat het vliegveld van Kaboel een complete chaos was en dat er overal mensen op de landingsbaan liepen.

Dat was eigenlijk al het teken dat het waarschijnlijk te laat was voor een reddingsoperatie, maar ach, het zijn maar mensen aan de andere kant van de wereld. Daar heeft ons demissionaire kabinet niet zo veel mee van doen, dus keek Bijleveld nog rustig een film en was Mark Rutte compleet verrast door de snelle opmars van de Taliban.

Het kan toch haast niet anders dan dat het laatste woord hier nog niet over is gezegd. Iedereen heeft nu kunnen aanschouwen hoe incompetent ons demissionaire kabinet is als het op daadwerkelijke actie aankomt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dat konden we natuurlijk al eerder zien op andere vlakken, denk aan de Toeslagenaffaire en vrijwel de hele coronacrisis, maar daar vielen tenminste nog argumenten voor te bedenken. In dit geval niet. Hier is gewoon laks omgegaan met een situatie die ze van mijlenver aan hadden kunnen zien komen. Vingers in de oren, kop in het zand en hopen dat de Taliban dit keer wél meevalt. Dat is de gekozen aanpak geweest en het resultaat zien we zich nu ontwikkelen. Dramatisch.