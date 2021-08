‘Wir schaffen das nicht’: Duitsland wil niet opdraaien voor nieuwe vluchtelingen nu Afghaanse crisis dreigt

Duitsland wil niet opdraaien voor een nieuwe crisis nu Afghaanse vluchtelingen hun eigen land verlaten. De secretaris-generaal van het CDU, de partij van Angela Merkel, zegt geen herhaling te willen van 2015. Daarmee doelt hij op de Syrische vluchtelingencrisis en de ‘Wir schaffen das’-opmerking van Angela Merkel.

Angela Merkel, die eind september vertrekt als bondskanselier, heeft gezegd dat het terughalen van Afghaans personeel prioriteit heeft. Het is de bedoeling dat zij samen met het Duitse personeel in veiligheid worden gebracht. In totaal zou het om zo’n tienduizend man gaan. Zij ziet echter niets in het idee dat Duitsland Afghaanse vluchtelingen moet gaan opvangen.

Daar voegt ze aan toe dat Duitsland ‘nog lang last gaat hebben’ van de crisis in Afghanistan. Om die reden heeft ze ook gezegd dat Duitsland nauw zal moeten samenwerken met landen die aan Afghanistan grenzen, om Afghaanse vluchtelingen op te kunnen vangen. Dat meldt Reuters.

Paul Ziemiak, de secretaris-generaal van het CDU, liet weten dat het wat zijn partij betreft absoluut niet de bedoeling is dat ze wéér jan en alleman op zullen gaan vangen. ‘We gaan de Afghaanse kwestie niet oplossen door migratie naar Duitsland’, zei hij op televisie.

Dat is nogal een opmerking! En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de secretaris-generaal dit zegt en niet Merkel zelf. Eigenlijk geven ze hiermee namelijk toe dat het immigratiebeleid niet heeft gewerkt. En aangezien er nieuwe verkiezingen aan zitten te komen, zijn ze er bij het CDU ook wel heel bewust van waarom ze lager in de peilingen staan.

Partijleider van De Groenen Annalena Baerbock, die momenteel kandidaat is voor het bondskanselierschap, praat ook alleen maar over de evacuatie van het Duitse en Afghaanse personeel in Afghanistan. Zij voelt waarschijnlijk ook wel aan dat het nu politieke zelfmoord is om te roepen dat Duitsland het nog wel een keer schafft.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Al met al is deze houding gunstig voor de rest van de EU-lidstaten, want als Duitsland een eventuele nieuwe vluchtelingengolf al niet op wil vangen, dan kan men dat in andere landen ook moeilijk verkopen.