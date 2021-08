Jan Roos WOEST op hypocriet Woke-Televizier: ‘Dit geeft de rotte corruptheid aan van Hilversum’

Voormalig DDS-columnist Jan Roos is woedend op de Woke-gekken van Televizier. Want, zegt hij, de organisatie staat symbool voor álle Woke-gekken. “Ze zeggen tegen uitsluiting te zijn en sluiten vervolgens mensen uit,” aldus Roos. “Het is uiterst kinderachtig en deugt voor geen meter.” Inderdaad, Jan!

In wat alleen maar rechtvaardige woede genoemd kan worden heeft Jan Roos tegen De Dagelijkse Standaard gereageerd op het belachelijke besluit van de Televizierring-organisatie om Roddelplaat uit te sluiten van deelname.

“Dit is precies wat Woke is,” stelt Roos terecht. “Ze zeggen tegen uitsluiting te zijn en sluiten vervolgens mensen uit. Dat ze daardoor hun eigen reglement tot tweemaal aantoe moet overtreden doet er blijkbaar niet toe.”

Inderdaad, gaat hij verder, het bewijst maar weer dat “alles geoorloofd is in deze idioterie. Hetzelfde zie je bij mensen die de mond vol hebben over inclusie en diversiteit. Dat is altijd exclusief iedereen die ze niet leuk vinden.”

Want Woke is heel tolerant… ten opzichte van mede-Woke. Heb je een andere mening, dan moet je het ontgelden en is er geen enkele vorm van tolerantie, laat staan van acceptatie.

“Het is uiterst kinderachtig en deugt voor geen meter,” gaat Roos verder. “En dat is de grap. Mensen die dit aanhangen doen het juist om te deugen.”

“Enfin,” concludeert hij, “Televizier zegt voor iedereen en van iedereen te zijn. Niet dus. Ze zeggen dat ze een publieksprijs zijn. Niet dus.”

“Dit geeft de rotte corruptheid aan van Hilversum,” gaat hij verder. “En ze krijgen het als een boomerang terug in hun smoelwerk. Let maar op.”

Laten we het hopen. Want de manier waarop de Televizier Jan Roos en Dennis Schouten behandelt is wanstaltig. De heren maken met Roddelpraat écht een geweldig programma, dat niet alleen een nominatie verdient, maar een ring – een ring van de Televizier. En wel meteen.