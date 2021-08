Karteltrekpop Tjibbe Joustra ‘moet zich terugtrekken als voorzitter commissie die moord Peter R. de Vries onderzoekt’

Peter Schouten, advocaat van kroongetuige Nabil B, vindt dat Tjibbe Joustra zich terug moet trekken als de commissie die onderzoekt hoe de moord op Peter R. de Vries precies kon plaatsvinden. Want, zegt Schouten, de geur van partijdigheid hangt als een dikke, smerige, naar poep ruikende wolk om hem heen. Nou ja, zo verwoordt de advocaat het misschien niet helemaal, maar daar komt het wel op néér.

“Dat Joustra zich niet zelf terugtrekt, vind ik echt onbegrijpelijk,” zegt Schouten. “Die man had de eer aan zichzelf moeten houden. Een dergelijk onderzoek hoort los te staan van de staat, de familie van De Vries of ons als advocaten. Het moet volstrekt onafhankelijk zijn. Met ook het recht om getuigen onder ede te horen.”

Ook zijn collega-advocaat Onno de Jong vindt het allemaal gek. “Hij heeft ongetwijfeld kwaliteiten, maar hij is wel betrokken geweest bij de oprichting van de NCTV, een organisatie die zelf betrokken is bij dit proces.”

Want, zegt De Jong, als hij een kritisch rapport schrijft kan er gezegd worden dat hij dat doet omdat hij éxtra kritisch wilde zijn (haha, ja vast). En als hij niet erg kritisch is, nou, dan kan hij ervan beschuldigd worden dat dit het geval is omdat hij zijn matties uit de wind wil halen. “Hij doet het nooit goed,” zegt De Jong dan ook geheel terecht.

Dat gezegd hebbende denk ik dat niemand ernstig rekening hoeft te houden met de eerste optie. In Nederland bananenrepubliekland is het meest waarschijnlijke scenario natuurlijk dat, als er fouten gemaakt zijn, die snel onder het tapijt worden geveegd. Zo rolt onze elite immers al jaren.

Nederland is de afgelopen elf jaar gehermaakt in het evenbeeld van Mark Rutte: filosofisch leeg, zonder verantwoordelijkheidsgevoel, en leugenachtig tot op het bot. Dat zal nu niet anders zijn.