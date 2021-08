Legendarische Rolling Stones-drummer Charlie Watts overleden op 80-jarige leeftijd

Charlie Watts, de legendarische drummer van The Rolling Stones is niet meer. Het management van de wereldberoemde band maakte onlangs bekend dat Watts na een kort ziekbed op 80-jarige leeftijd is overleden.

De BBC schrijft dat Watts “vredig is ingeslapen in het bijzijn van zijn familie in een ziekenhuis in Londen. […] “Hij werd geliefd als echtgenoot, vader en opa en was een van de grootste drummers van zijn generatie.”

Wat betreft zijn deelname aan The Rolling Stones mag Watts gezien worden als een legendarische artiest. Al vanaf het begin van de professionele fase van de band maakte hij deel uit van het geheel. Eerder deze maand werd bekend dat hij niet meer op rondreis zou gaan met de band, die de komende tijd een nieuwe tour heeft gepland door de Verenigde Staten.

Volgens de drummer was zijn “timing” de laatste tijd niet meer op orde. “Ik ben hard aan het werk om fit te worden, maar ik heb vandaag het advies van experts moeten accepteren dat dit nog wel even kan duren”, zei Watts begin augustus. Het heeft niet meer mogen baten. Charlie Watts is overleden op 80-jarige leeftijd.

Hieronder nog enkele legendarische video´s om Watts te eren:

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!