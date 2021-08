Max Verstappen wint saaie maar historische en kortste Formule 1-race ooit in het Belgische Spa

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft de merkwaardige Grand Prix in het Belgische Spa gewonnen. Vanwege hevige regenval werd de race meerdere keren uitgesteld. Uiteindelijk werden er slechts drie ronden gereden. Max Verstappen stond op dat moment op de eerste plaats en won daarmee de kortste en saaiste race in de history van de Formule 1.

Omdat er maar drie ronden werd geracet in het kletsnatte Belgische Spa werden er maar halve punten uitgedeeld. Max Verstappen (Team Red Bull) ging er zodoende met 12,5 punt vandoor.

Het leverde Verstappen een eerste plaats op het podium op. Op dit moment staat Verstappen nog wel op de tweede plaats van het eindklassement. Volgende week kan de Nederlandse coureur daar verandering inbrengen. Hij moet dan op het Circuit van Zandvoort winnen van Lewis Hamilton (Team Mercedes), de huidige nummer 1 in het klassement.

Door de kletsnatte minirace van vandaag verkleinde Verstappen het puntenverschil met Hamilton wel tot nog maar drie punten. George Russell (Team Williams) wist als derde te eindigen op het podium in het Belgische Spa.

Hieronder de highlights van de Belgische Grand Prix:

