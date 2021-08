Nederlandse investeerder kijkt vaker naar digitale valuta

Met een historisch lage rente en steeds meer spaargeld op de bank, zoeken Nederlandse huishoudens naar mogelijkheden om meer uit hun geld te halen. Het aantal beleggers is de afgelopen periode in een rap tempo toegenomen. Niet alleen beleggen in aandelen is populairder geworden. Ook kijkt men steeds vaker naar de Bitcoin-, Ethereum- en Ripple koers. De volatiliteit van dergelijke munten brengt risico’s met zich mee, maar biedt tegelijkertijd kansen op een hoog rendement. Belangrijk verschil met de piek uit 2017 is het feit dat investeren in deze digitale munten makkelijker is geworden.

Digitale munten kopen met iDeal op diverse platforms

Er zijn steeds meer (Nederlandse) platforms waar iDeal als betaaloptie geboden wordt, om Bitcoin, Ethereum, Ripple en andere grote munten te kopen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is een kort verificatieproces doorlopen. In de loop van vorig jaar is het voor partijen die deze munten aanbieden verplicht geworden om kopers te identificeren, om zo verdachte transacties tijdig te kunnen herkennen. Hoewel dit het decentrale karakter van digitale munten ietwat schaadt, komt het de volwassenheid van de markt ten goede. Koop Ripple of Bitcoin bijvoorbeeld op een website als Bitvavo. Het is een van de grootste aanbieders in Nederland.

Adoptie van digitale munten groeit

Niet alleen het feit dat je digitale munten kunt kopen met iDeal duidt op een toenemende adoptie van deze digitale valuta. Ook zijn er meerdere grote bedrijven die hebben aangegeven Bitcoin de komende jaren als betaaloptie aan te willen bieden voor klanten. Het maakt dat mensen die in deze munten geïnvesteerd hebben, ook daadwerkelijk iets met deze munten kunnen doen. Het wordt op deze manier langzamerhand een betaalmiddel, in plaats van slechts een beleggingsproduct. Iets wat de koers van de diverse munten zeer waarschijnlijk ten goede komt.

Ook investeren in aandelen populairder geworden

Zoals eerder genoemd werd, is het niet alleen interessanter geworden om te investeren in digitale valuta. Ook het aantal beleggers groeide explosief de afgelopen maanden. Met name onder jongeren is beleggen in aandelen populairder geworden. Net als voor een investering in digitale munten, geldt ook voor een investering in aandelen dat het niet zonder risico is. Veel mensen verwachten een dip in de prijs de komende tijd, daar aandelen veelal op hun hoogste stand in jaren staan. Het maakt dat mensen in een korte tijd veel geld kunnen verliezen, als zij de aandelen in paniek verkopen. Onder meer de AFM waarschuwt voor dergelijke situaties.