Nederlandse toeriste doet aangifte van gruwelijke groepsverkrachting op Mallorca

Op het Spaanse eiland Mallorca heeft een Nederlandse toeriste aangifte gedaan van een gruwelijke groepsverkrachting. Het slachtoffer zou in de nacht van maandag op dinsdag na een avondje stappen iets zijn gaan drinken met twee Spanjaarden (20) en een Cubaan (22) die haar zouden hebben gedwongen tot ongewenste seks.

Volgens NU.nl zijn de drie verdachten inmiddels opgepakt en zitten ze in voorlopige hechtenis. Volgens een van de verdachten ging het om seks met wederzijdse instemming.

Deze week werden er op Kreta nog vier Duitse jongeren gearresteerd omdat ze eveneens een Nederlandse toeriste hadden verkracht.

De verkrachting van de Nederlandse toeriste op Mallorca is het zoveelste gruwelijke incident op het Spaanse eiland. Kort geleden vond op hetzelfde toeristeneiland de tragische dood van Carlo Heuvelman plaats. Heuvelman werd het slachtoffer van een groep doorgedraaide Nederlandse jongeren.

