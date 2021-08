Nieuw huis inrichten? Dit stappenplan helpt je op weg!

Heb je de sleutel van je nieuwe huis? Fantastisch! Nu kun je beginnen met het leukste deel… Het inrichten van je droomhuis. Maar wat komt hier allemaal bij kijken en wat is de beste keuze voor jou? Met ons handige stappenplan geven we enkele tips die van pas kunnen komen bij het inrichten van je nieuwe huis. Doorloop deze vijf stappen en je bent al een heel eind op weg!

Stap 1: Bedenk waar welke ruimte voor gaat dienen

Verwacht je binnenkort een kind? Of werk je op het moment veel thuis? Het is handig om voor het inrichten deze vragen al duidelijk in kaart te hebben. Zo kan het ook zijn dat je een grote woonkamer wilt, en daarvoor een muur dient weg te halen. Of wil je openslaande stalen deuren richting de tuin? Allemaal dingen om rekening mee te houden. Houd ook rekening met de lichtinval. Meer licht zorgt namelijk voor het gevoel van grotere ruimtes.

Stap 2: Maak een plattegrond

Het is enorm praktisch om een plattegrond te maken met waar alles ongeveer komt te staan. Zo kun je ook beter winkelen wanneer je een bank wil gaan aanschaffen of een mooi schilderij. Besteed in deze plattegrond ook aandacht aan de positie van de verlichting. Want waar wil je straks in de luie stoel je tijdschrift lezen en waar komt de keukentafel? Dit zijn plekken waar doorgaans goede verlichting gewenst is…

Stap 3: Breng je wensen en interieurstijl in kaart

Niet iedereen weet goed wat er tegenwoordig in is qua huistrends. Doe daarom inspiratie op en verzamel alles op een plek. Pinterest is een ideaal platform om inspiratie op te doen en te bewaren. Kijk ook in tijdschriften en kranten naar voorbeelden van trendy vloeren, klassieke stalen deuren of hippe planten. Met een collectie aan inspiratie kun je veel makkelijker gericht aankopen doen en heb je een duidelijke visie qua inrichting.

Stap 4: Maak een lichtplan

Dit hoeft niet een heel uitgebreid plan te zijn. Breng in kaart waar je denkt dat je lampen nodig hebt. Kies de belangrijke plekken van de kamers die je in kaart hebt gebracht en kies hierbij lampen. Wil je het jezelf makkelijk maken? Kies dan voor dimmers, zo breng je gemakkelijk een fijne sfeer in huis.

Stap 5: Kies de juiste deuren, vloeren en muren

Als je in kaart hebt gebracht hoe het huis eruit gaat zien, komt het leukste gedeelte: het inrichten! Begin bij de basis. Vloeren, muren en deuren zijn hierbij essentieel. Wil je bijvoorbeeld het gevoel van vrijheid en een groots ruimtelijk effect? Dan zijn stalen deuren een ideale oplossing! Laat je inspireren door de stalen deuren van De Rooy Steel Doors en ontdek diverse verschillende woningen en interieurstijlen.