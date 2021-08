Nog eens 35 Nederlanders geëvacueerd uit Kaboel, toestel onderweg naar Georgische hoofdstad Tbilisi

Nadat er woensdag eerder al twee vliegtuigen met een onbekend aantal Nederlandse evacués waren opgestegen vanuit Kaboel, is zojuist een derde vliegtuig vertrokken vanaf het Afghaanse vliegveld. Ank Bijleveld (Defensie) maakte de derde Nederlandse evacuatievlucht bekend tijdens een Kamerdebat. Ook het Ministerie van Defensie heeft het bericht inmiddels gedeeld.

Aan boord van het derde vliegtuig, dat zal landen in de Georgische hoofdstad Tbilisi, zitten behalve 35 Nederlands ook nog zestien Belgen en twee Duitsers en twee Britten. Het is echter niet duidelijk of de Nederlanders aan boord van het vliegtuig Afghaanse-Nederlanders zijn of dat het gaat om ambassade-personeel plus hun gezinnen.

Er is zojuist een C-17 uit Kabul vertrokken, met ca 35 Nederlanders en Belgische, Duitse en Britse paspoorthouders. Het toestel is onderweg naar Tblisi @MinBZ — Ministerie van Defensie (@Defensie) August 18, 2021

Nadat het dagenlang erg lastig bleek om mensen te evacueren vanaf het vliegveld van Kaboel, lijkt er nu eindelijk steeds meer schot in de zaak te komen. Ook Sigrid Kaag (D66) liet vandaag al weten dat ze samen met haar bondgenoten hard werkt aan meer evacuatievluchten.

