Ondanks gigantische woningnood in Nederland: ‘11.000 vluchtelingen wachten met urgentie op woning’

Er is een gigantisch te kort aan woningen in het overvolle Nederland. Studenten blijven langer bij hun ouders wonen, en wie zijn of haar woning te koop zet moet er niet van uitgaan dat een nieuwe woning snel is geregeld. Maar er zijn ook zo’n 11.000 vluchtelingen in Nederland die wachten op een woning. En die krijgen urgentie van politiek Den Haag.

11.000 statushouders wachten in asielzoekerscentra op woonruimte in Nederland, meldt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Van deze groep wachten ongeveer 6.000 mensen al langer op een woning dan de afgesproken veertien weken na de vergunningverlening.

Het COA schaart zich nu achter een oproep van demissionair D66-minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ankie Broekers-Knol (Justitie) aan Nederlandse gemeenten om meer huisvesting voor vergunningshouders te creëren. Hoe Ollongren en Broekers-Knol dat precies in gedachten hebben is onbekend, maar het zou logisch zijn als er dan ook meteen 11.000 nieuwe (nood)woningen worden gebouwd. Het gaat hier om een aantal mensen ter omvang van een gemiddeld dorp. En daarnaast natuurlijk ook honderdduizenden nieuwe woningen voor vele Nederlanders die op zoek zijn naar een (nieuwe) woning.

De druk op de opvangcapaciteit van het COA neemt steeds meer toe, zeker na de recente toestroom vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Libanon en Wit-Rusland. Alleen al in de afgelopen zeven weken kwamen er 1600 migranten bij in Nederland. Het COA verwacht dat dit aantal de komende weken alleen maar zal toenemen. Het aantal woningzoekende zijinstromers zal naar verwachting uiteindelijk uitkomen op het dubbele aantal van 11.000.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!