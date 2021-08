Polen stuurt 900 soldaten naar grens met Wit-Rusland om illegale binnendringers tegen te houden

Polen is de massale toestroom van illegale migranten uit Afghanistan, Syrië en Irak zat en stuurt 900 soldaten naar de grens met Wit-Rusland om de binnendringers een halt toe te roepen. De Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko stuurt de migranten de grens over als tegenactie voor de Europese sancties tegen het land.

De migranten worden door het regime van Loekasjenko doelbewust naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk gevlogen en vanaf daar door Wit-Russische militairen naar de grens met Polen gebracht. Dat heeft er voor gezorgd dat het aantal niet-westerse immigranten in Polen de afgelopen weken een enorme toevlucht heeft gemaakt. Zeker nu de chaos in Afghanistan compleet is na de recente inval door de terreurbeweging Taliban.

”Het Poolse leger steunt de grenswachten met 900 extra mensen”, schrijft minister van Defensie Mariusz Blaszczak op Twitter. Het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt verder dat het op alles is voorbereid en dat ze indien nodig nog meer soldaten naar de grens met Wit-Rusland zullen sturen.

Volgens de Poolse autoriteiten hebben in augustus al zo´n 2100 migranten geprobeerd om de grens naar Polen over te steken. Het aantal neemt alleen maar toe, want alleen al in het afgelopen etmaal probeerden 138 illegale migranten de oversteek naar Europa te maken. In totaal zijn er tot nu toe 1342 illegalen teruggestuurd, waarbij 758 mensen direct werden gearresteerd.

Wojsko Polskie wspiera Straż Graniczną w ochronie granicy z Białorusią. Odebrałem meldunki od dowódców w tej sprawie. Ponad 900 żołnierzy jest zaangażowanych w tę operację. pic.twitter.com/dGZxTpO71A — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 18, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!