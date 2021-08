Politieagent raakt gewond bij schietpartij in het centrum Dordrecht

Bij een schietpartij in de buurt van het station van Dordrecht zijn woensdagavond twee gewonden geraakt. Een van de slachtoffers is een politieagent. Het is niet bekend hoe de twee slachtoffers er aan toe zijn. Er zijn twee aanhoudingen verricht.

De politie meldt dat de schietpartij in de Christiaan De Wetstraat / Toulanselaan was, niet ver van het treinstation van Dordrecht Centraal. Even was er een melding van een tweede schietpartij, maar dat lijkt volgens RTV Dordrecht niet te kloppen.

Er is zojuist geschoten op de #ChristiaanDeWetstraat in #Dordrecht. Tot nu toe zijn twee verdachten aangehouden, hun rol wordt onderzocht. De twee personen die gewond raakten, worden verzorgd door het ambulancepersoneel. — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) August 25, 2021

Wouter Kolff (VVD), de burgemeester van Dordrecht laat weten: “Naar het zich laat aanzien heeft zich zojuist een heftig incident voorgedaan in onze stad. De mensen van de politie Dordrecht zijn bezig alle feiten op een rij te krijgen.” Kolff benadrukt ook dat mensen moeten wegblijven van het plaats delict: “Ik verzoek iedereen dringend om weg te blijven van de plaats incident. Geef de hulpdiensten de ruimte!”

Naar het zich laat aanzien heeft zich zojuist een heftig incident voorgedaan in onze stad. De mensen van @Politie_Dordt zijn bezig alle feiten op een rij te krijgen. Ik verzoek iedereen dringend om weg te blijven van de plaats incident. Geef de hulpdiensten de ruimte! https://t.co/wPVahk0Pn6 — Wouter Kolff (@WouterKolff) August 25, 2021

