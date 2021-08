Schietpartij met dodelijke afloop in het Gelderse Huissen

Een 48-jarige man uit het Brabantse Cuijk is overleden nadat hij gisteravond werd neergeschoten. Bij een beschieting in een woning in het Gelderse Huissen werd het slachtoffer uiteindelijk dodelijk getroffen door vuurwapengeweld. Ook een 61-jarige Wijchenaar werd geraakt, maar raakte slechts lichtgewond.

De verdachte van de schietpartij wist eerst nog te vluchten voor de gealarmeerde politie en klom tijdens zijn vluchtpoging een dak op waar hij met een wapen begon te dreigen. Nadat de politie effectief op de verdachte wist in te praten kwam hij weer naar beneden en werd gearresteerd.

De aanleiding voor de schietpartij is niet duidelijk volgens de politie, die zelf ook niets willen communiceren over deze zaak. De aangehouden verdachte woont in het appartementencomplex waarin ook de slachtoffers aanwezig waren. Hoe zij elkaar kennen is ook nog onduidelijk.

