Surinaamse oud-president Desi Bouterse opnieuw veroordeeld tot twintig jaar cel voor Decembermoorden

De Surinaamse oud-president Desi Bouterse is opnieuw veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden. Bouterse was eerder in beroep gegaan tegen dezelfde uitspraak van de krijgsraad in 2019. Zelf was de 75-jarige Bouterse niet aanwezig bij de uitspraak: hij had zich ziek gemeld.

Nieuwe feiten kwamen er deze keer niet boven tafel. Toch kwam de Surinaamse krijgsraad wederom tot de conclusie dat Desi Bouterse goed fout zat tijdens zijn eerste termijn als president. Bouterse werd pas in 2019 voor het eerst veroordeeld voor zijn aandeel bij de moord op vijftien politieke tegenstanders in 1982.

Bouterse lijkt een lange adem te hebben: zijn advocaat Irvin Kanhai heeft al aangekondigd opnieuw hoger beroep te zullen aantekenen. Het Surinaamse Starnieuws meldt dat Bouterse zich (voorlopig) niet hoeft te melden bij de gevangenis.

