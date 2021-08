Roddelpraat! Dennis Schouten en Jan Roos uit Televizier-competitie getrapt: ‘Jullie beledigen mensen’

Het kon niet helemaal als een verrassing komen, maar Televizier heeft YouTube-programma Roddelpraat uit de competitie voor de Televizier-prijs getrapt. ‘Jullie beledigen kwetsbare mensen’, zegt de organisatie tegen Dennis Schouten en Jan Roos.

Voor de Televizier-competitie voor het beste YouTube-programma mochten mensen programma’s nomineren. Er werden al een aantal programma’s voorgesorteerd, maar indien men wilde kon er ook handmatig een programma aan worden toegevoegd. Dennis Schouten en Jan Roos riepen mensen op om hun eigen show Roddelpraat ook aan te melden, en dat lukte! Door massaal te hebben gestemd kwamen ze bij de laatste 25 kanshebbers terecht.

Maar daar was de deug-organisatie van Televizier het natuurlijk niet mee eens. Mensen die zélf aangeven dat ze iets ontzettend leuk vinden, maar wat niet in het straatje van Woke, diversiteit, inclusiviteit en ander genderneutraal gedram past? Dát kan natuurlijk niet!

Jan Roos en Dennis Schouten zouden met hun programma Roddelpraat volgens de overbeschermende washandjes van Televizier ‘te hard‘ zijn, meldt Tubantia. Je zou dan kunnen denken dat de mensen die dat vinden het programma dan zelf maar niet moeten kijken, maar die opvatting wordt duidelijk niet gedeeld door de huilebalkjes bij Televizier. Het is haast alsof die mensen zelf nog nooit langer dan een uurtje bij een gemiddelde kroeg hebben rondgelopen, want daar worden hardere grappen gemaakt.

En daar komt bij: het is een publieksprijs. Je kunt het eigenlijk niet maken om de mening van de kijker maar naast je neer te leggen, omdat ándere mensen niet dezelfde smaak hebben. Dan had je als Televizier zijnde maar een deug-competitie op moeten richten. Want aan de rest van de inzendingen en voorgesorteerde programma’s te zien was dat duidelijk het doel.

Kennelijk willen ze in de grachtengordel niet eens nadenken over waarom het programma zo leuk is om naar te kijken en stoppen ze liever de kop in het zand. Zo kunnen ze zelf blijven genieten van het idee dat het mantra ‘diversiteit, inclusiviteit en niemand kwetsen’ nog springlevend is. Is niet zo, en dat maakt de wereld ironisch genoeg een stuk leuker.