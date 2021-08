Tot welke leeftijd kan je schenken?

Met dank aan de vrijstelling voor schenken kan je jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken aan je kind als deze de leeftijd heeft tussen de 18 jaar en 40 jaar. Maar tot welke leeftijd is het eigenlijk mogelijk om te schenken aan je kind? Samen met Evi van Lanschot hebben we de opties op een rij gezet zo kan je bijvoorbeeld ook schenken als je kind ouder is dan 40 jaar. Benieuwd hoe?

Onroerend goed schenken

Ben je in bezit van onroerend goed dan kun je eens kijken of het interessant is om dit te schenken. Bij verhuurde woningen wordt voor de schenkbelasting niet de werkelijke waarde maar de WOZ-waarde gehanteerd. En voor verhuurde woningen die onder de huurbescherming vallen, wordt die WOZ-waarde ook nog eens verlaagd met de leegwaarderatio. Die korting bedraagt minimaal 15% en kan groeien tot 55%, dit hangt af van de hoogte van de huur.

Ook is er overdrachtsbelasting verschuldigd naast de schenkbelasting. Deze bedraagt sinds 2021 8%. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de werkelijke waarde.

Het is mogelijk dat je korting op de schenkbelasting krijgt die je moet betalen. De korting bedraagt 8% over het belaste deel van de schenking.

Schenken op papier

Als je wilt gaan schenken, maar zelf nog over het vermogen wilt blijven beschikken dan kan schenken op papier een oplossing zijn. Deze vorm wordt ook wel gebruikt als het vermogen vast zit in bijvoorbeeld onroerend goed. In plaats van geld of effecten over te boeken, leg je in een notariële akte vast dat uw kind een vordering op je krijgt die je pas bij het overlijden hoeft af te lossen. Over deze ‘schuld‘ aan je kind moet je wel jaarlijks 6% rente betalen. Dit bedrag moet ook echt worden overgemaakt aan uw kind. Het mag niet worden bijgeschreven. Doet je dit niet, dan moet je kind bij je overlijden alsnog erfbelasting betalen over de vordering.

De vordering van je kind valt voor de belasting onder een box-3 bezitting. De ‘schuld’ aan je kind is een box-3 schuld. Alleen als je ook daadwerkelijk box-3 bezittingen heeft, is dit voordelig voor u.

Leeftijd partner kind

Als de fiscale partner van je kind nog onder de 40 is kan je schenken aan je eigen kind onder hoge vrijstelling, maar dan maak je gebruik van de leeftijd van de partner. Er zit wel een voorwaarden aan dat je nooit eerder onder de voorwaarden hoge vrijstelling hebt geschonken aan je kind.

Jaarlijkse vrijstelling

Je kunt ongeacht de leeftijd van je kinds jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken aan je kind. Dit houdt in dat je kind hier geen schenkbelasting over hoeft te betalen. Door Corona is het bedrag wat je belastingvrij kunt schenken 1.000 euro hoger dan normaal. Maar als je meer wilt schenken dan dit bedrag betaal je extra schenkbelasting.