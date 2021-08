Twitterfittie voor de rechter: Willem Engel versus Marc van Ranst

Vandaag vindt er een merkwaardige rechtszaak plaats. Het gaat namelijk tussen twee Twitterkemphanen: Willem Engel en Marc van Ranst. De eerste is Neerlands bekendste coronacriticus terwijl de laatste juist weer de bekendste Bélgische viroloog is.

Engel is woedend op Van Ranst omdat die hem heeft weggezet als extreemrechts en als een virusontkenner. Wat de Viruswaarheid-oprichter betreft heeft Van Ranst zich daarmee schuldig gemaakt aan laster en ‘eerroof’ (smaad).

Van Ranst ontkent dat. En trouwens, zegt hij, Engel is zelf ook de liefst niet in het debat. Zo zou hij Van Ranst op zijn beurt een communist, schorriemorrie (LOL) en extremist genoemd hebben.

Deze twee coronakemphanen nemen het op Twitter regelmatig tegen elkaar op. Daarbij schuwen ze harde woorden niet.

Eén van de meest gepassioneerde ruzies tussen de twee kwam toen Engel liet weten dat, als de bekende Belgische militair het op hem gemunt had, hij dat ook een beetje aan zichzelf te danken had. Daarop reageerde Van Ranst onder meer door Engel een man van “de wappiekermis” te noemen en “een mafkees.”

En nu zien we wel hoe dit zich uitspeelt in een rechtszaak. Puur vermaak!