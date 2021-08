Verdachten moordaanslag op Peter R. de Vries moeten 18 oktober voor de rechter verschijnen

Het is bekend wanneer de eerste openbare zitting zal plaatsvinden in de rechtszaak aangaande de moord op Peter R. de Vries: 18 oktober. De Amsterdamse rechtbank heeft dat desgevraagd laten weten. Op dit moment zitten er twee verdachten vast op verdenking van betrokkenheid bij het liquideren van de misdaadverslaggever.

De vermoedelijke schutter Delano Geerman zal worden bijgestaan door advocaat Ronald van der Horst, aldus NU.nl.

Geerman en medeverdachte Kamil Egiert werden op 6 juli aangehouden op de snelweg A4, daags na de aanslag op De Vries in de Lange Leidsedwarsstraat. Op 15 juli overleed Peter R. de Vries uiteindelijk aan zijn verwondingen.

