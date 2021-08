Video! ‘Kermisparels’ bestormen Almeerse kermis en veroorzaken opstootjes en vechtpartijen

Groepen jongeren hebben vrijdagavond de lokale kermis in Almere bestormd. Er braken opstootjes en vechtpartijen uit. Vanwege de onhoudbare situatie werd de kermis eerder afgesloten.

Omroep Flevoland schrijft dat getuigen vertellen dat de problemen ontstonden toen een groep van zo´n 100 losgeslagen jongeren het kermisterrein op wilde. Vanwege de coronamaatregelen moesten de jongeren even wachten omdat het terrein al overvol was.

“Vanwege corona wordt de ingang bij drukte afgesloten. En toen gingen mensen via de achterkant over de hekken klimmen, de hekken bestormen”, vertelt kermismedewerker Jerry Weulink tegenover de lokale omroep. “Ik heb het nooit zo gek als dit meegemaakt.”

De jongeren maakten ook gretig gebruik van het ontbreken van de juiste beveiliging. “We hebben maar één politieauto gezien en er zijn maar zes bewakingsmensen voor het hele terrein”, aldus Weulink.

Videobeelden van de losgeslagen ‘kermisparels’ liegen er in ieder geval niet om:

De hele tijd breken mensen door de hekken, vecht partijen op de kermis in Almere, kermis is 1,5 uur eerder gesloten, diep triest voor de kermisondernemers… #almere #esplanade #kermis @OmroepFlevoland @almere pic.twitter.com/4hZ6u2kVKD — Koen (@Koenr1989) August 20, 2021

Almeerse kermis eerder dicht nadat jongeren het terrein bestormen. #almere pic.twitter.com/j0MyTrerXT — 1Almere (@1Almere) August 20, 2021

Nadat de jongeren het kermisterrein hadden betreden braken er ook opstootjes en vechtpartijen uit. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!