Video! Protest tegen Afghaans asielzoekerscentrum in het Gelderse Harskamp loopt uit de hand

In het Gelderse Harskamp is een protest tegen de komst van Afghaanse asielzoekers uit de hand gelopen. Honderden -veelal- jongeren waren bijeen gekomen om een vuist te maken tegen de toestroom van 800 asielzoekers in het kleine dorp.

Het protest tegen de (last-minute aangekondigde) komst van de Afghanen verliep in eerste instantie nog erg rustig. Later op de avond ontstond er toch enige wrijving. Kort daarop werden autobanden in brand gestoken en er werden leuzen gescandeerd zoals “eigen volk eerst”, aldus een verslaggever namens Omroep Gelderland.

De politie voelde zich genoodzaakt om dinsdagavond in te grijpen en gebruikte daarbij ook getrainde politiehonden om de rust te herstellen. Op het protest waren naar schatting zo´n 250 mensen afgekomen.

De burgemeester van de gemeente Ede, waar Harskamp ook onder valt, zegt “boos en verdrietig” te zijn over de gebeurtenissen. De gemeente en de politie overleggen woensdagavond over de maatregelen om nieuwe protesten te voorkomen.

Een korte samenvatting van het protest:

En ik maar denken dat de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) niet meer bestond. Blijken er nog (minimaal) 800 Afghanen in te zitten…. #Harskamp #Afghanistan pic.twitter.com/yFNJHBT2hY — Rody van Heijst (@RodyvHeijst) August 25, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!