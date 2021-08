Video! Sigrid Kaag verspreekt zich en verward formatie nieuw kabinet met evacuatie Nederlanders uit Afghanistan

Het is niet de week van Sigrid Kaag. Zo raakte ze onlangs in opspraak omdat ze een lekker etentje organiseerde voor haar politieke vrienden Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA). Gelijktijdig werd Afghanistan ingenomen door de Taliban. Vandaag maakte Kaag een wel hele verwarde indruk met een pijnlijke verspreking tijdens een Kamerdebat… Want waren liggen nu precies de prioriteiten van Kaag?

Sigrid Kaag zit blijkbaar nog met haar hoofd in de wolken na haar coalitie-etentje met Jesse Klaver en Lilianne Ploumen. En we kennen het gezegde: Waar het hoofd vol van is, loopt de mond van over…

“Maar er moet ook nog van ons verwacht worden, soms in mijn andere pet, niet gepast hier, maar als opmerking dat ik ook af en toe een gesprek voer. Maar niets gaat ten koste van de inzet van dit kabinet voor de formatie… Voor de evacuatie in Afghanistan”, aldus Kaag in het Tweede Kamerdebat van woensdag.

Niets gaat ten koste van de inzet van dit kabinet voor de formatie? Dat is letterlijk wat Kaag zei en wat ze stiekem misschien ook wel bedoelde maar niet had willen uitspreken…

Bij deze het opmerkelijke fragment van de verspreking van Kaag:

Een opmerkelijke verspreking van Sigrid Kaag… 🤐 Waar het hoofd vol van is, loopt de mond van over, zullen we maar zeggen! 💦 (Fragment is gespot door onze vrienden van @GeenStijl). pic.twitter.com/rj8j0OZO0a — Ken Stash (@KenStash) August 18, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!