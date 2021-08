Video! (Veroordeelde) dierenactivisten ‘gijzelen’ dolfijnenshow Dolfinarium, parkshow stilgelegd

Dolfijnendierentuin Dolfinarium in Harderwijk heeft zaterdag noodgedwongen een liveshow stilgelegd. Dierenactivisten, waaronder de beruchte en veroordeelde activist Peter Janssen, verstoorden de show. Met protestborden sprongen ze zelfs het kwetsbare dolfijnbassin in. Uit veiligheidsoverwegingen werden de dolfijnen geëvacueerd. Ook de politie werd opgetrommeld om de activisten in te sluiten.

Pretparkblog Looopings schrijft dat één van de aanwezige activisten de meermaals veroordeelde Peter Janssen is. Zeg maar een soort van Volkert van der Graaf, maar gelukkig vooralsnog een klein brandhaartje. Janssen heeft nog geen doden op zijn geweten. Janssen maakt deel uit van de Vegan Strike Group, een activistische dierenrechtengroepering die bekend staat om hun bizarre en soms zelfs levensgevaarlijke acties.

Het Dolfinarium is tegenwoordig voorbereid op protestacties. Toen de drie demonstranten naar voren liepen, werd direct de verlichting aangezet en startte er een vooraf opgenomen bandje.

In een opgedoken filmpje is ook te zien dat een boze bezoeker zich begint uit te kleden omdat hij de intentie heeft om een waterworsteling met de activisten aan te gaan. Echter weten omstanders en medewerkers van het Dolfinarium de man er uiteindelijk van te weerhouden om ook in het bassin te springen.

Bij deze de video van het hele activistische woke-voorval:

