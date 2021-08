Waarom kiezen voor een kunstplant?

Als je aan planten denkt, denk je meestal nog aan levende plantjes in een tuin of in huis. Maar niet iedereen heeft groene vingers of zin en tijd om echte plantjes te verzorgen. Dat mag de pret echter niet drukken, want de beste kunstplanten, zoals die van Easyplants, zijn tegenwoordig amper van de echte variant te onderscheiden. Maar waarom zou je eigenlijk kunstplanten boven echte planten verkiezen?

Veel minder onderhoud

Allereerst kiezen veel mensen voor een kunstplant in plaats van een echte plant omdat je er veel minder onderhoud aan hebt. Een echte plant moet je elke week of, afhankelijk van wat voor plant je hebt, elke paar dagen water geven en soms zelfs nog bijknippen of snoeien. Bij een kunstplant hoeft dat natuurlijk niet en dat scheelt veel werk. Het grootste onderhoud dat je aan een kunstplant hebt is er voor zorgen dat de plant stofvrij blijft. Een echte plant heeft een vetlaag die stof afweert en een kunstplant heeft dat niet. Daarom moet je een kunstplant ten minste elk kwartaal afdoen met een droge doek, anders ziet de plant er minder realistisch uit.

Allergieën maken geen kans

Een tweede reden waarom je voor een kunstplant zou kiezen is dat je er vrijwel nooit allergisch voor bent. Als je gevoelig bent voor bepaalde planten, kan het zijn dat je geen echte planten kunt houden. In dat geval is een realistische kunstplant zoals die van Easyplants een mooie uitkomst. Je kunt er niet allergisch voor zijn én je hebt minder onderhoud. Ook op plekken waar veel mensen komen, zoals in een ziekenhuis of in cafés en restaurants, kan het handig zijn om kunstplanten te verkiezen boven echte planten. Zo kunnen bezoekers geen ongemakken van overgevoeligheid voor bepaalde planten ervaren. Zo maak je de openbare ruimte fijner voor iedereen.

Blijven netjes

Een derde voordeel van kunstplanten is dat ze lange tijd netjes blijven, ook al ben je er niet. Dat is vooral een voordeel op kantoren, scholen en studentenkamers, waar soms langere tijd geen mensen zijn. Aan de ene kant geniet je op zulke plekken wel van de sfeer die de plantjes brengen, maar heb je geen last van het onderhoud. En als je er een tijdje niet komt, bijvoorbeeld doordat het vakantie is, dan is je plant na terugkomst nog een dezelfde goede staat. In het ergste geval moet je er even een doekje over halen, maar meer zal er niet mee zijn.

Net zo mooi

Als laatste hebben kunstplanten als voordeel dat ze er tegenwoordig bijna net zo realistisch uitzien als echte planten, waardoor je de aanschaf van een kunstplant voor de vormgeving niet hoeft te laten. Als je zelf geen groene vingers hebt en dat verminderde onderhoud wel ziet zitten, is er niks wat je tegen kan houden een kunstplant te kopen. Easyplants verkoopt allerlei verschillende soorten planten zodat er altijd iets tussen zit wat leuk is voor jou of wat mooi in je huis of op je kantoor past, voor een gezellige omgeving.