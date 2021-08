Wat voor impact heeft de CRUKS op online casino’s?

Kansspelletjes zijn in de afgelopen jaren enorm in populariteit gegroeid, en met de komst van het online casino zijn de leukste spelletjes tegenwoordig ook online te vinden. Maar met de enorme toename in populariteit, zijn er ook steeds meer problemen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van gokverslavingen. Om zowel de casino’s als de online spelers te beschermen, heeft de overheid daarom de CRUKS in het leven geroepen. Ieder Betsquare online casino is verplicht om deze wettelijke eisen te volgen. Maar wat voor impact heeft de CRUKS op het online en live casino? In dit artikel lees je alles over de belangrijkste regels en wetten.

Het CRUKS register

Wat is de CRUKS nou eigenlijk? CRUKS is de afkorting die wordt gebruikt voor het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Dit register is een belangrijk onderdeel van de Wet op Kansspelen. In deze wet staan verder onder andere de regels dat casino’s alle spelers moeten controleren op identiteit en leeftijd voordat ze toegang krijgen tot de online spelletjes. De CRUKS is een landelijk register waarin spelers kunnen worden geregistreerd. Stel je voor: een Betsquare online casino merkt dat een speler wel heel veel geld inzet bij kansspelletjes. Dan zijn ze verplicht om dit te melden bij de Kansspelautoriteit. Deze autoriteiten zullen vervolgens de speler analyseren, en bij problemen de speler op het CRUKS register plaatsen. Dit verbod geldt zowel voor normale casino’s als voor online casino’s. Op deze manier kunnen grotere problemen, zoals een gokverslaving, worden voorkomen.

Het controleren van spelers

De impact van het CRUKS register begint wanneer een nieuwe speler zich aanmeldt bij een online casino. Een Betsquare online casino zal nieuwe spelers altijd vragen om zich te identificeren, bijvoorbeeld door het insturen van een kopie van het identiteitsbewijs. Deze controle wordt uitgevoerd om fraude te voorkomen, en om minderjarige spelers de toegang te kunnen ontzeggen. Alle online casino’s zijn wettelijk verplicht om deze controle uit te voeren, voordat ze nieuwe spelers toegang geven tot de online spelletjes. Met de komst van het CRUKS register, wordt er één extra controle uitgevoerd. Staat de speler geregistreerd in het register? Dan moet het online casino de speler helaas de ingang tot het casino weigeren. Laat een online casino de speler toch toe? Dan is dit een ernstige overtreding op de regels, die kan resulteren in hoge boetes of zelfs sluiting van het casino.

Het registeren van spelers

Door de strenge controles, is de veiligheid binnen online casino’s zeer toegenomen in de afgelopen jaren. Zo worden er bijvoorbeeld dagelijkse analyses bijgehouden van spelers, zodat ongewenst gedrag snel kan worden aangetoond. Wanneer een casino risicovolle spelers detecteerd, wordt er direct melding gemaakt bij de Kansspelautoriteit. Zodra een speler eenmaal geregistreerd staat, zal ieder online casino de speler weigeren. Een registratie duurt minimaal zes maanden, en is afhankelijk van gedrag én risico. Door deze samenwerking van de Nederlandse casino’s en de Kansspelautoriteit wordt het gokspel een stuk veiliger, en blijft het spelen van online spelletjes vooral leuk en gezellig.