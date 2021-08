Weer twee ´Gooische Kopschopkakkers´ opgepakt in de zaak Carlo Heuvelman

Het lijstje met opgepakte verdachten in de zaak Carlo Heuvelman begint steeds langer te worden. Opnieuw zijn er weer verdachten opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de beruchte dood van Heuvelman op Mallorca. De namen van de recent opgepakte verdachten zijn nog niet bekend, maar dat is slechts een kwestie van tijd.

Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat er dinsdagochtend weer twee ´Gooische kopschoppers´ zijn opgepakt. “Beide mannen worden verdacht van poging doodslag in de horecagelegenheid en van het plegen van openlijk geweld in zowel de horecagelegenheid als – later op de bewuste avond – op de boulevard in El Arenal”, aldus het OM op haar website.

De woningen van de twee mannen zijn door de recherche doorzocht. Aanstaande vrijdag zullen de nieuwe verdachten worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Namen en rugnummers ontbreken nog, maar dat is slechts een kwestie van tijd. Onlangs werd ook al een verdachte opgepakt waarvan zijn naam (Mees Telkamp) pas later bekend werd.

In totaal zijn er in deze zaak nu vijf verdachten aangehouden. Het gaat hierbij om de 19-jarige Sanil Boughlalah, de 18-jarige Hein Busschers en -zoals onlangs bekend werd- de eveneens 18-jarige Mees Telkamp. Daar zijn nu dus twee (nu nog anonieme) verdachten bijgekomen.

Alle verdachten zitten in voorlopige hechtenis. Het OM benadrukt: “Het onderzoek naar het geweld gaat onverminderd verder. Aan de hand van informatie uit onder meer getuigenverklaringen, verhoren en videobeelden wordt zorgvuldig onderzocht welke personen welk aandeel hebben gehad in het geweld. Mogelijk leidt dit de komende tijd tot nog meer aanhoudingen.”

