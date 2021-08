Woke KRO-NCRV viert racisme: ‘Nieuwe serie met alleen acteurs van kleur!’

Hypertolerant, deugend en woke Nederland kan weer vrolijk programma’s kijken, want er is een nieuwe serie op komst. De met racisme doordrenkte woke KRO-NCRV kondigt trots aan dat ze met de onlinekomedieserie ‘Koeriers’ komen, waarbij dus alleen gekleurde acteurs meedoen.

Je kunt er nu al donder op zeggen dat het een bloedirritante woke-show wordt, alleen al op basis van de beschrijving. Als je die leest dan weet je eigenlijk al genoeg, die is namelijk werkelijk om te kotsen.

“Met de serie wordt getoond waar jonge koeriers dagelijks mee te maken hebben. KRO-NCRV wil jongeren ermee laten zien dat begrip voor elkaars verschillen de wereld mooier kan maken voor iedereen”, zegt de KRO-NCRV volgens RTL Boulevard.

Let wel, het gaat hier alleen om “verschillen” tussen diverse gekleurde mensen, want er speelt geen enkele blanke in. Dat is zo’n beetje de definitie van ‘woke‘. Racisme vanuit de woke KRO-NCRV wordt gevierd onder het mom van tolerantie en diversiteit.

Het schept in ieder geval niet het beeld van een multiculturele samenleving. Daardoor lijkt het doel juist te zijn om de verschillende culturen van minderheden in Nederland te belichten, maar dan dus zonder de autochtone Nederlanders. Volstrekt belachelijk, want een tv-serie als Mocro Maffia heeft laten zien dat het wél ‘en/en’ kan zijn (en nog kwalitatief hoogstaand ook!).

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vanuit de KRO-NCRV zullen ze wel gedacht hebben dat ze op deze manier andere doelgroepen aan kunnen spreken én steun krijgen van deugend Nederland (die de serie zelf waarschijnlijk niet eens gaat kijken). Dat is mooi veilig, maar het is niet voor niets dat series die zijn ontwikkeld met het doel zo woke mogelijk te zijn, meestal floppen. Niet dat de NPO daar wat om geeft, want die geeft na zo’n flop gewoon groen licht voor een tweede seizoen, anders lijkt het misschien alsof ze niet hard genoeg deugen. En ach, wat kan hen het schelen, het is toch maar belastinggeld.