Wybren van Haga geeft regenteske Kaag-partij veeg uit pan: “D66 maakt met haar coronamaatregelen veel kapot”

BVNL-Kamerlid Wybren van Haga heeft geen goed woord te zeggen over D66. Van Haga hekelt het feit dat D66 een fel voorstander is van het verbieden van festivals. Terwijl er in de buitenlucht nauwelijks sprake is van besmettingen, zoals de afgelopen voetbalwedstrijden bewezen, blijft D66 het standpunt verdedigen dat het onverstandig is om groen licht te geven aan festivals. Een schande, aldus de BVNL-politicus. Volgens hem maakt D66 veel kapot met de coronamaatregelen.

Wybren van Haga meent dat D66 toch wel een beetje de ‘schurk’ is in dit verhaal. De partij huilt krokodillentranen over het leed van jongeren. Het zijn voor jongeren zware tijden; het onderwijs van het afgelopen anderhalf jaar was alles behalve optimaal, sportclubs waren veelal dicht, uitgaansgelegenheden zaten op slot én festivals werden geannuleerd. D66 ‘betreurt’ het dat jongeren zoveel moeten missen in deze tijden, maar Van Haga zegt terecht dat D66 dit niet oprecht meent.

Als ze dat namelijk wél deden zouden ze niet keer op keer deze coronamaatregelen steunen of voorstellen.

D66 maakt met haar coronamaatregelen veel kapot.

Terwijl jongeren nauwelijks risico lopen en er op festivals in de buitenlucht nauwelijks sprake is van besmettingen vindt D66 het nodig om jongeren te straffen en festivals te verbieden. #BelangVanNederlandhttps://t.co/2noVAzXPU7 — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) August 22, 2021

In een Kamerdebat zet Van Haga D66-politicus Jan Paternotte voor het blok. D66 pleit voor veel coronamaatregelen om groepen mensen te beschermen, maar volgens Van Haga zijn deze mensen al beschermd. Dus waarom worden jongeren nog steeds in hun bewegingsvrijheid belemmerd?

Van Haga stelt terecht dat D66 er een dubbele houding op na houdt. De partij doet alsof het zo veel om de jongere generatie geeft, maar als het partij echt aan het hart ging dan hadden ze toch echt voor andere beleidskeuzes gepleit in het parlement.

Overigens geldt dit zeker niet alleen voor D66, ook de rest van het kabinet is hier even schuldig aan. Gedurende de hele coronacrisis maakte het kabinet zich continu zorgen over onder meer de druk op de zorg. Maar zoals PVV-voorman Geert Wilders ook al terecht zei, waarom is er dan niet meer in de zorg geïnvesteerd? Nu blijft het keer op keer bij loze woorden. D66 doet alsof het de jongerenpartij is, maar het tegenovergestelde is waar.