Partij Wybren van Haga doet mee aan visserijprotest

Vandaag voer de nieuwe partij Belang van Nederland van Wybren van Haga samen met Olaf Ephraim op het IJsselmeer mee in een demonstratieve optocht van zeker 50 Waddenzee-, Noordzee- en IJsselmeerkotters. De reden: het voortbestaan van de traditionele Nederlandse vissersvloten zijn in acuut gevaar.

“De visserijbedrijven vrezen kopje onder te gaan doordat er steeds nieuwe natuurgebieden worden aangewezen op de Noord- en Waddenzee waar niet gevist mag worden. Dat bovenop de visgronden die opgeofferd worden aan steeds meer windparken op zee, zorgt ervoor dat de vissers worden verdreven”, aldus Olaf Ephraim, die vaststelt dat vissers enorme last hebben van doorgeslagen regelzucht van de overheid en doodmoe worden van alle controles op de visserij.

Garnalenvisser Bart Nieuwenhuizen onderschrijft het het betoog van Ephraim: “Wij werken keihard full time op zee, houden ons aan wetten en voorschriften, maar worden behandeld als criminelen. Overheidsbeleid is compleet doorgeslagen. Het water staat menig visser aan de lippen. Dat zie je ook bij de boeren. Het lijkt wel alsof de overheid alles wat functioneert kapot wil maken. Alles wat niet functioneert krijgt steun. Het is heel treurig en voor menig visserijbedrijf dramatisch dat het deze kant opgaat. Hele gezinnen worden zo richting bijstand gejaagd.”

Vandaag was @Olaf_Ephraim namens #BVNL aanwezig bij het #vissersprotest. Heel erg mooi om te zien hoe vissersfamilies van generatie op generatie hun passie voor de visindustrie overdragen. Wij blijven zowel in Den Haag als daarbuiten strijden voor een waardig toekomstperspectief. pic.twitter.com/mStOv0Qn4X — Belang van Nederland – BVNL (@BelangVanNL) August 14, 2021

Met de demonstratie hopen de vissers dat hun roep om hulp wordt gehoord in Den Haag en Brussel. Maar of dat ook echt zal doordringen blijft nog maar de vraag. Eerder schreef De Dagelijkse Standaard bijvoorbeeld ook al over het betuttelende pulsvisverbod: Een dooddoener voor een hele generatie hardwerkende vissers.

(Demissionair) premier Mark Rutte reageerde daar destijds als volgt op:

