Wybren van Haga: “Wanbeleid en complete willekeur vragen om hét enige goede te doen: direct terug naar normaal!”

Het demissionaire kabinet schetste tijdens de persconferentie van vrijdagavond een toekomstperspectief voor het afschaffen van alle coronamaatregelen. Zo mag het hoger onderwijs vanaf de start van het nieuwe collegejaar de anderhalvemeterregel al loslaten. De rest van Nederland volgt dan, als de cijfers het toelaten, op 20 september. Op 1 november moeten alle coronamaatregelen dan worden afgeschaft, zo was de boodschap van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Gek genoeg vertelde premier Rutte daarna dat nachtclubs en discotheken ook dan nog dicht moeten blijven.

De verbazing was dan ook groot bij eigenaren van nachtclubs toen zij hoorden dat zij ook na het afschaffen van de anderhalvemetermaatregel wél dicht moeten blijven, waarschijnlijk tot ergens begin november. De complete willekeur in het kabinetsbeleid is niet uit te leggen.

Hoe kan zwabberminister De Jonge anders verklaren dat we met 20.000 mensen een voetbalwedstrijd kunnen bezoeken en met 75.000 mensen naar de Formule 1 in Zandvoort kunnen gaan, maar niet naar een festival mogen? Wat is de logica achter het toestaan van ongecontroleerd thuisfeesten, maar vervolgens een discotheek verbieden om hetzelfde aantal mensen te ontvangen? Totale waanzin, terwijl de getroffen sectoren klap, na klap, na klap hebben gekregen.

Ik zal mij als Tweede Kamerlid (namens BvNL) dan ook blijven inzetten om de oprukkende vaccinatiedwang een halt toe te roepen. Er ligt een klip en klare aangenomen motie van mijn hand, waar mensen baas over eigen lichaam blijven en zich dus niet hoeven te laten vaccineren.

Ook zie ik graag opheldering over het misdadige besluit tot een lockdown, terwijl ambtenaren hadden berekend dat de lockdown 100.000 levensjaren zou opleveren, maar 620.000 levensjaren zou kosten. Er zijn dus bij volle bewustzijn 520.000 levensjaren vernietigd door dit kabinet.

In het coronadebat van woensdag zal ik opkomen voor de vrijheden van iedere Nederlander. Wij blijven strijden tegen de onzinnige coronamaatregelen en de creatie van een tweedeling in de maatschappij. Onze insteek: direct terug naar normaal en alles weer open.

