Zangeres en mediapersoonlijkheid Famke Louise is zwanger van een genderneutrale baby

Nu zangeres en mediapersoonlijkheid Famke Louise zwanger is van haar vriend Denzel Slager heeft ze besloten -om geheel volgens de laatste trends- op de woke-tour te gaan: De liefdesbaby van Louise en Slager zal genderneutraal worden opgevoed door het stel.

Voor de camera van RTL Boulevard vertelde Famke Louise dat ook de zogeheten genderrevealparty volledig genderneutraal zal worden ingericht. “Je weet van tevoren niet waar onze kleine op zal vallen, dus we willen daar van tevoren geen kleurkeuze aan verbinden”, aldus de 22-jarige zangeres.

Woensdagmiddag maakte Louise bekend voor het eerst moeder ouder te worden. Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat ouders er voor kiezen om hun kind genderneutraal op te voeden. Of dat een blijvende trend is, of slechts een modegril van de zogenaamde woke-cultuur zal de toekomst moeten uitwijzen.

