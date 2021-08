Zo ziet de procedure bij surseance van betaling eruit

Wanneer het tijdelijk niet mogelijk is om schulden te betalen, kun je de rechtbank vragen om surseance van betaling. Dit houdt in dat je uitstel van betaling aanvraagt. Hiermee kun je een faillissement door betalingsproblemen voorkomen. In dit artikel vertellen we je over hoe een aanvraag voor surseance van betaling in zijn werk gaat en waar je rekening mee moet houden.

Wanneer kun je surseance van betaling aanvragen?

Het aanvragen van surseance is alleen mogelijk wanneer jij je financiële problemen binnen korte tijd kunt oplossen. Het uitstel is namelijk voor anderhalf jaar geldig. Er wordt vooral gebruik gemaakt van surseance van betaling door rechtspersonen. De bedoeling van de surseance betaling is dat een faillissement voorkomen wordt. Een surseance van betaling kan alleen aangevraagd worden wanneer je een advocaat hebt. Je kunt ervoor kiezen om een advocaat uit Oudenbosch in te schakelen. De advocaat gaat een verzoekschrift opstellen dat ingediend moet worden bij de rechtbank.

Hoe kun je surseance van betaling aanvragen?

Wanneer de advocaat een verzoekschrift heeft opgesteld en deze compleet is en voldoet aan alle gestelde eisen, krijg je van de rechtbank een voorlopige surseance van betaling. Dit gebeurt zonder zitting. Binnen twee tot vier maanden na deze voorlopige surseance vindt er een zitting plaats. Tijdens deze zitting mogen de schuldeisers uitleg geven en stemmen over het uitstel van de betaling. Wanneer er te weinig stemmen zijn voor het uitstel van betaling, zal een definitieve surseance van betaling geweigerd worden. Je kunt dan failliet verklaard worden. Wanneer je wel surseance van betaling krijgt, kunnen de schuldeisers hun schulden gedurende de afgesproken periode niet opeisen. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld van de rechter. Deze bewindvoerder geeft je advies, helpt bij onderhandelingen en beheert samen met jou je vermogen.

Surseance van betaling beëindigen

De surseance van betaling van een organisatie kan eindigen na een verzoek om intrekking door de bewindvoerder of een schuldeiser. Wanneer de rechter dit verzoek toewijst, volgt er vaak faillissement. De surseance van betaling wordt ook beëindigd wanneer de periode van de surseance voorbij is en er nog geen akkoord tot stand is gekomen met de schuldeisers. De schuldeisers kunnen de resterende schulden dan weer afdwingen. Verder kan een surseance van betaling ook beëindigd worden wanneer de organisatie weer in staat is om de betalingen te hervatten. Alle schulden worden dan betaald zonder dat dit verdere gevolgen met zich meebrengt voor de schuldenaar of de schuldeisers.